The Kiss Quotient, une romance tendre et sexy

“The Kiss Quotient”, d’Helen Hoang, n’est pas un roman qui se lit. C’est un roman qui se dévore ! Une romance tendre, adorable et pimentée, avec des personnages profonds et attachants.

Résumé

Stella Lane est une jeune femme brillante pour qui les chiffres n’ont aucun secret. Si sa carrière professionnelle est parfaitement épanouie, sa vie personnelle est plutôt un échec. Elle est affectée du syndrome d’Asperger, une forme d’autisme, qui la tient éloignée des autres. Comment se faire des amis lorsqu’on cumule une grande timidité et une franchise un peu brutale ? Quant à sa vie amoureuse, elle est inexistante.

Stella comprend mal l’intérêt d’avoir un homme dans sa vie mais, curieuse et poussée par sa mère qui se désespère de la voir célibataire, elle décide de résoudre ce problème comme une équation mathématique : avec méthode et détermination. Elle sollicite les services d’un escort boy pour qu’il lui apprenne les bases des relations amoureuses. Michael loue son corps, à contrecoeur, aux femmes sensibles à son charme. Quand il fait la connaissance de Stella, il est stupéfait : pourquoi une si jolie jeune femme, tellement brillante, a-t-elle besoin de ses services ? Il va vite découvrir sa timidité, ses craintes. Ensemble, ils vont apprendre à les dompter, à vaincre le mur qui se dresse entre Stella et le bonheur.

À propos du livre

Paru il y a une semaine en format poche chez Hugo New Romance, “The Kiss Quotient” est le premier roman d’Helen Huong. C’est d’abord en lien avec les difficultés de sa fille qu’elle a désiré écrire ce roman. Mais en faisant des recherches sur le spectre de l’autisme, elle a finalement fait émaner son propre diagnostic. Elle raconte alors qu’écrire son personnage principal, Stella, a été d’une facilité déconcertante tant elle connaît sa personnalité par cœur.

Mon avis

Je ne sais pas trop à quoi m’attendre en commençant “The Kiss Quotient”, mais certainement pas à ça. Je m’attendais à une romance douce et mignonne, une jolie lecture, tranquille. En réalité, au bout de quelques pages seulement, je me suis retrouvée transportée par les personnages et leur histoire. Et spoiler alert : ce fut un véritable coup de coeur ! Il ne m’a même pas duré 24 heures tant je l’ai englouti.

Tout d’abord, parlons des personnages principaux de “The Kiss Quotient”. J’ai trouvé Stella profondément attachante. Je me suis sentie en phase avec sa manière de penser et ses questionnements. Du côté de Michael, le personnage est tout aussi creusé. Ils sont écrits avec beaucoup de justesse et bénéficient d’une psychologie recherchée. Leurs interactions et leur relation sont remplies de douceur, de respect et de tendresse. Michael est attentionné et tendre avec Stella, j’ai tout de suite craqué pour lui !

La particularité de “The Kiss Quotient”, et de la romance qu’il contient, c’est qu’elle sort un peu des sentiers battus. En effet, si Stella engage un escort, c’est pour lui apprendre à être une “bonne amante”, autant au lit que dans la relation amoureuse. Elle n’a pas les codes, ne sait pas toujours comment interagir avec les autres. Cela l’a souvent menée à des déceptions, et surtout à croire qu’elle n’est pas douée pour la vie sexuelle.

Le roman contient donc beaucoup de scènes intimes. C’est pour le coup une vraie “New Romance”. Pour autant, je n’ai pas du tout trouvé ça dérangeant. Au contraire, j’ai même beaucoup aimé le léger côté “éducation sexuelle” bienveillante qui s’en dégageait. C’était très spicy tout en établissant des règles importantes comme le consentement, la confiance en soi, l’écoute de ses ressentis. Et au final, ça rendait les scènes intimes encore plus croustillantes et pimentées.

En bref

Lire “The Kiss Quotient” est un peu comme nager dans un océan de nuages cotonneux qui nous enlacent. C’est doux, apaisant, et ça nous tient chaud…