Les filles des marins perdus – Livre II

Les filles des marins perdus reviennent avec le Livre II, paru aux éditions Glénat, en février 2023. Un album de Teresa Radice et Stefano Turconi, qui fait suite au roman graphique, Le port des marins perdus, offrant ainsi à découvrir les histoires de ces filles de petite vertu.

Lizzie présente l’établissement à Tess, nouvelle arrivée. Elle lui explique qu’elle n’est pas obligée de faire cela… Elle peut aider Marge en cuisine, ou Candice avec le ménage, en attendant de trouver ce qu’elle veut. Tess la rassure, elle affirme que cela lui convient très bien. De plus c’est le moyen le plus rapide, pour elle, de gagner ce dont elle a besoin. Lizzie semble gênée, malgré tout, et se sent responsable. Tess continue de la rassurer, affirmant qu’elle apprendra vite et qu’elle s’en sortira bien ! La visite des lieux se poursuit pour les deux jeunes femmes. Lizzie poursuit donc avec la lingerie, lieu où elles rangent les serviettes et les draps propres. Ensuite, c’est la cuisine qui est présentée, avec Marge. Enfin, à l’étage, les chambres de travail les chambres privées sont montrées, avant de découvrir d’autres pièces.

Voici un deuxième volet de ces filles de joie qui vont se dévoiler un peu plus, dans ces pages. Deux nouveaux récits autour de Tess et de Cinnamon, qui permettent de retrouver les prostituées de Pillar, le bordel pour les marins de Plymouth. Tess est une nouvelle bien mystérieuse, qui offre un récit d’espionnage plutôt bien mené. Dans le deuxième récit, on suit toujours les aventures de Tess, tout en en découvrant plus sur Cinnamon et son passé qui semble toujours lui revenir et la hanter. La bande dessinée oscille aussi avec amours, espoir, bienveillance, drame, rencontres et aventures. Les récits sont bien découpés et rythmés, plutôt bien réussis, pour retrouver avec plaisir ces personnages attachants. Le dessin est toujours aussi plaisant et doux, avec un trait travaillé et des personnages expressifs.

Les filles des marins perdus reviennent avec un Livre II, de la collection Treize étrange, des éditions Glénat. Un album plaisant, qui propose de retrouver l’histoire de deux filles de petite vertu, de Plymouth, entre aventures, drame, espoir, amours, espionnage…

