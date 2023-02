Guide du parieur sur les codes bonus des paris sportifs

Lorsque vous vous inscrivez sur de nombreux paris sportifs en ligne, vous avez la possibilité d’entrer un code bonus ou un autre type de code. Cet article passe en revue les différences entre les différents codes bonus, les raisons pour lesquelles les codes bonus sont utilisés, la manière de tirer parti de ces codes bonus, les effets négatifs que peut avoir un code bonus et les différents types d’utilisation des codes bonus.

Les différences entre les codes bonus pour les paris sportifs

Si vous vous êtes inscrit à quelques paris sportifs en ligne, vous aurez remarqué de nombreux “codes” différents qui peuvent être saisis lors de l’inscription. Certains paris sportifs utilisent des codes tels que les “codes promo”, les “codes de parrainage”, les “codes marketing“, les “numéros de parrainage” et bien sûr le plus courant “code bonus”. Ces différents “codes” agissent tous de la même manière, c’est juste au pari sportif en ligne de formuler son “code”, comme le code promo Betclic.À partir de maintenant, dans cet article, nous appellerons “code bonus” tout type de code que vous saisissez à l’inscription.

Pourquoi les sites de paris sportifs offrent des codes bonus

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les sites de paris sportifs en ligne offrent un code bonus. Une raison pourrait être qu’ils offrent plusieurs bonus d’inscription différents et que vous avez la possibilité de choisir entre eux en sélectionnant le bon code bonus. Une autre raison est que les personnes qui font la promotion du bookmaker sportif hors ligne ont besoin d’un moyen pour le bookmaker sportif de savoir qu’elles ont recommandé certains joueurs. Et puis il y a aussi le fait que les codes bonus sont séduisants. Ils sont superbes et créent une sorte d’objectif pour les parieurs. De plus, si les parieurs oublient le code bonus, le site de paris pourra ne pas offrir de bonus et juste encaisser le dépôt.

Comment profiter d’un code bonus

La principale façon d’utiliser les codes bonus à votre avantage est de trouver le meilleur bonus possible pour ce site de paris sportifs particulier et de saisir le code bonus correspondant. Il est également important de noter que sur certains paris sportifs, si vous n’entrez pas de code bonus, vous n’aurez peut-être même pas droit au bonus de base que reçoivent tous ceux qui entrent un code bonus.

Un code bonus peut-il avoir un effet négatif ?

Il est possible que la saisie d’un code bonus ait un effet négatif sur votre bonus. Par exemple, avec certains codes bonus, vous découvrez que vous obtiendrez le plus petit bonus, au lieu d’obtenir automatiquement le plus grand, comme par exemple le bonus de bienvenue.Le champ du code bonus prévaut généralement sur le suivi du lien, donc si vous étiez aligné pour un solide bonus en arrivant sur un bookmaker sportif via un lien qui fournissait un excellent bonus, vous pouvez le perdre si vous entrez un code bonus de valeur inférieure.

Différents types de codes bonus

Si vous envisagez d’utiliser des codes bonus de paris sportifs, vous devez savoir quels types de bonus sont disponibles. Il existe de nombreux types de promotions différentes que vous trouverez sur un certain nombre de sites de paris sportifs en ligne, notamment :