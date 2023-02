Le Grand-Est adopte la SIA’ttitude : vers une Alimentation Durable

Le SIA fête son grand retour du 25 février au 5 mars 2023 avec cette 59ème édition placée, pour la Région Grand Est, sous le signe de l’innovation au service d’une alimentation durable.

A cette occasion, la Région et la Chambre d’agriculture mettront en lumière tous les talents issus de l’agriculture du Grand Est. Elles rappelleront leur soutien sans faille aux agriculteurs, producteurs et viticulteurs, et présenteront les dispositifs engagés pour la performance et la qualité de leurs productions, et pour encourager les transitions agro-écologiques, énergétiques et l’indispensable mutation des modes de production.

Au cœur du hall 3, l’espace Grand Est accueillera plus de cent producteurs qui présenteront leur savoir-faire à travers les spécialités gastronomiques régionales. Les marques et labels du terroir feront chaque jour l’objet d’une mise en avant spécifique.

Dans le hall 1, la race Vosgienne sera mise à l’honneur.

« C’est un réel plaisir et une grande fierté pour la Région Grand Est de participer au Salon International de l’Agriculture. Comme chaque année, ce rendez-vous est un incontournable autour duquel l’ensemble de la profession est réunie – éleveurs, producteurs, acteurs de la filière alimentaire – pour partager la richesse de nos terres, de nos métiers, de nos productions. Attaché à nos terroirs et notre territoire, c’est tout naturellement que je serai présent auprès de nos professionnels et à leur écoute pour témoigner de notre plein engagement et de notre volonté de toujours plus les accompagner dans leur quotidien et leurs projets d’avenir. Je tiens à les rassurer : la Région Grand Est sera toujours de la partie. », souligne Franck Leroy, Président de la Région Grand Est.

« L’agriculture en Grand Est doit être au rendez-vous des enjeux de souveraineté alimentaire malgré le réchauffement climatique, tout en répondant à la durabilité environnementale indispensable.

Accompagner les transitions de nos 50 000 exploitations vers des systèmes résilients, c’est notre exigence au sein des chambres d’agriculture, que nous partageons avec le Conseil Régional du Grand Est. La compétitivité des systèmes d’exploitation doit être renforcée pour pérenniser l’installation et le renouvellement des générations, mais aussi pour assumer l’ensemble des missions écosystémiques de l’agriculture. », s’est exprimé Maximin Charpentier, Président de la Chambre d’Agriculture Grand Est.

Le Grand Est au SIA 2023 en chiffres

Plus de 100 producteurs 1 255 m² de superficie totale dont 238 m² de restauration

Le Grand Est dans le Hall 3 – Allée B – Stand n°168 :

25 îlots d’une superficie totale de 1 255 m²

– Un stand prestige de 150 m², dédié aux animations et dégustations :

un espace de présentation des entreprises innovantes dans le secteur agricole et alimentaire (accueil de start-ups)

dans le secteur agricole et alimentaire (accueil de start-ups) un espace de dégustations culinaires avec la participation des producteurs, de lycées hôteliers et de chefs renommés (cook-show),

avec la participation des producteurs, de lycées hôteliers et de chefs renommés (cook-show), un espace VIP et d’accueil,

un mur d’images de 4,5 m sur 2,5 m pour découvrir les beautés du tourisme et de la gastronomie

de 4,5 m sur 2,5 m pour découvrir les beautés du tourisme et de la gastronomie un espace forum ouvert pour les animations et temps forts tout au long du salon

– Le village de près de 870 m² avec plus de 100 producteurs : 52 stands de boutiques du terroir, des marques départementales et régionales représentées (groupements de producteurs)

– Un nouvel espace culinaire de restauration et de valorisation des produits ardennais de 36 m² (Aux Saveurs d’Ardennes par Didier Villemin)

– Un restaurant présentant les produits et la gastronomie régionale (152 m² et une mezzanine de 50 m²) : un restaurant aux trois saveurs du Grand Est, Les Saveurs du Grand Est