Shadows house tome 8 : Jeux d’ombres aux Éditions Glénat Manga

Suite aux révélations des précédents tomes, certaines poupées du pavillon des enfants continuent, avec leur maitres/sses une rébellion dans la « Shadows house ». Aussi, entre l’attaque du revenant et l’interruption de l’approvisionnement en « café », l’inspection d’un résident du deuxième étage a été demandé. Mais ce contrôle ne cacherait-il pas quelque chose ?

Huitième tome de ce seinen mêlant fantastique/surnaturel et mystère/intrigue avec brio.

Disponible depuis le 1 juin 2022 aux Éditions Glénat Manga. (+12)

Le décor :

L’inspection…

Une chaise à porteur traverse le long couloir menant aux appartements des adultes. Cette fois-ci, elle se dirige vers le Pavillon des enfants. Dans le hall, les porte-étoiles ont rassemblé chaque groupe. Le stress est à son comble. Il semblerait que ce soit Edward, la poupée vivante d’exception, qui soit envoyé pour cette inspection. Celle-ci se transforme assez vite en interrogatoire.

Madame Kate comprend vite que les soupçons sont dirigés contre elle. Mais, sans attendre, c’est Louise qui passe la première aux questionnements, puis Isabelle et Mirabelle.

Tout se passe comme prévu pour impressionner ceux qui attendent leur tour. Ceux qui subissent l’interrogatoire ne peuvent rien dire à ceux qui vont y être soumis. Faisant monter encore plus la pression insoutenable de l’attente. Et, à chaque passage, la suie envahie régulièrement la cabine, ce qui montre que l’interrogatoire est éprouvant.

Kate n’est pas dupe : Edward, grâce à ce stratagème, souhaite diviser le groupe pour obtenir les informations qu’il souhaite. Aussi, entre promesses d’accéder plus vite au statut d’adulte et/ou de remplacer la cheffe de groupe, difficile de tenir les langues !!!

Le point sur le manga :

L’intrigue n’est jamais à son comble dans cette série, car So-Ma-To, le duo composé du scénariste Nori et du dessinateur Hisshi, la distille avec parcimonie dans chaque tome ! Les révélations et les manigances continuent : d’un côté, avec un visage du passé qui réapparaît pour notre plus grand bonheur. De l’autre , pour cacher le plus possible la rébellion en marche, afin de faire éclater la vérité sur la « Shadows house ».

Le suspense est constant avec les différents axes de cette histoire passionnante aux rebondissements nombreux. Les amitiés perdurent malgré les essais multiples de la part des « adultes » pour faire éclater les cachotteries des enfants. Mais, grâce à Madame Kate, et Emilico, l’unité est parfaitement maintenue.

Un récit aux Éditions Glénat Manga, qui continue à faire frissonner, et se révèle de plus en plus riche et passionnant au fil des tomes. Les graphismes soignés de Nori sont agréables, les visages ronds et typiquement « anime ». Les décors style vénitien/moyen âge dont les détails sont mis en valeur par les nuances de noirs et de gris.

La conclusion :

Shadow House tome 8 aux Éditions Glénat Manga captive toujours autant grâce à son univers sombre et fantastique. Évidemment, au fil des tomes, le lecteur s’attache à chacun des protagonistes, qu’ils soient poupées (assez flippant comme idée) ou maîtres. Et s’inquiète de leur devenir dans ce « huit clos » princier permanent d’où émane à chaque tome, plus de mystères avec ce récit plutôt inédit et original.

Plonger dans le manoir Shadow house, c’est se retrouver enfermé avec les protagonistes, et en plus, aimer ça en devenant complètement accros à ce récit incroyable !!!! Lancez-vous !