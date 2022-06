IKU PARIS : Le premier bijou joaillier à message

IKU Paris, l’histoire des bijoux de Noémie Briand

Iku se prononce « Haïku », ce court poème japonais de trois vers, qui ne se contente pas de décrire les choses mais les évoque et traduit le plus souvent une sensation.

Porté par ce nom, le bijou Iku est comme un oxymore – éclats fugaces entre présence et absence, secret et dévoilement, oubli et souvenir. Un bijou poétique, quelques grammes de bonheur, qui renferme un message, du prénom pour les gourmettes, une citation, une devise de famille au mantra ou à une déclaration d’amour….

En bracelet, collier ou porté seul pour personnaliser ses plus belles chaussures, Iku Paris propose 6 phrases inspirantes – pleines de poésie, d’optimisme et d’amour – et plus de 60 possibilités de créations de bijoux, en argent ou en or blanc, jaune ou rose.