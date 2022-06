Les meilleurs moyens de vendre vos Bitcoins

Vous avez peut-être déjà acheté des Bitcoins ou reçu un paiement via cette crypto-monnaie. Vous vous demandez maintenant comment convertir ou vendre des Bitcoins pour recevoir de l’argent dans votre monnaie locale. La vente de vos Bitcoins peut être identique à leur achat. La seule différence est qu’il s’agit d’un processus inverse. Votre portefeuille de crypto-monnaies ou votre compte de trading de crypto-monnaies doit contenir les Bitcoins que vous voulez vendre, https://bitcoin-prime.app/fr/.

Et vous pouvez acheter des Bitcoins par différents moyens. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à l’application BitQT pour acheter des Bitcoins avec de l’argent fiduciaire. Une fois que vous avez acheté les pièces numériques, vous pouvez les envoyer dans votre portefeuille numérique ou les envoyer à un autre utilisateur. Vous pouvez peut-être cliquer ici pour vous inscrire et commencer à acheter et vendre cette monnaie virtuelle. Néanmoins, vous pouvez vendre vos Bitcoins de plusieurs façons. Voici les principales méthodes pour trader vos Bitcoins.

Les tradings de crypto-monnaies

Les tradings de crypto-monnaies constituent une solution unique pour la plupart des personnes souhaitant trader des Bitcoins. Un crypto-trading est un intermédiaire qui détient les fonds des acheteurs et des vendeurs. L’utilisation des bourses de crypto-monnaies nécessite la création d’un compte et la vérification de votre identité. Vous connectez ensuite un compte bancaire au crypto-trading pour faciliter les dépôts et les retraits.

Après avoir créé un compte de bourse de crypto-monnaies et vérifié votre identité, vous pouvez acheter et vendre des Bitcoins. Après avoir vendu des Bitcoins, vous pouvez transférer les fonds sur le compte bancaire que vous avez lié à votre compte de crypto-trading. Les différentes bourses de Bitcoin ont des frais de transaction et d’autres exigences variables. Par conséquent, documentez-vous sur le fonctionnement de la bourse de crypto-monnaies, ses termes et conditions avant de l’utiliser.

Trading direct

Vous pouvez également vendre vos Bitcoins par le biais d’un trading direct, en personne ou en ligne. La plupart des individus y parviennent de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez rencontrer un acheteur physiquement ou effectuer la transaction en ligne via une plateforme spécialisée. Si vous connaissez un membre de votre famille ou un ami qui souhaite acheter des Bitcoins, vous pouvez le rencontrer et conclure la transaction. Néanmoins, vendre cette monnaie virtuelle en personne nécessite de comprendre le fonctionnement de votre portefeuille cryptographique et de savoir comment l’utiliser pour transférer les jetons.

En outre, le prix du Bitcoin fluctue constamment. Par conséquent, connaissez sa valeur lorsque vous effectuez la vente en personne. Utilisez les taux de change des crypto-monnaies en vue pour déterminer le montant à demander pour vos Bitcoins.

Utilisez une plateforme spécialisée pour réaliser la transaction si vous préférez une vente en peer-to-peer. Une telle plateforme permet à un acheteur et à un vendeur de se rencontrer en ligne. L’acheteur indique le prix qu’il souhaite, le mode de paiement et d’autres facteurs afin que les parties intéressées puissent le contacter pour lui faire une offre.

Les distributeurs automatiques de Bitcoins

Bien que les guichets automatiques Bitcoin ressemblent à des distributeurs automatiques de billets classiques, ce ne sont pas des guichets traditionnels. Au lieu de cela, ces machines se connectent au compte bancaire d’un utilisateur et à Internet pour faciliter une transaction en Bitcoins.

Idéalement, un distributeur automatique de Bitcoins vous permet de scanner le code QR d’un portefeuille de cryptomonnaies pour vendre vos Bitcoins contre de l’argent liquide. Le monde compte de nombreux guichets automatiques Bitcoin, et vous pouvez les localiser sur Internet. Néanmoins, les guichets automatiques Bitcoin facturent des frais de transaction élevés par rapport aux autres méthodes. En outre, certains distributeurs ne proposent pas de fonctionnalités de vente et d’achat. Par conséquent, gardez cela à l’esprit lorsque vous choisissez un distributeur automatique de Bitcoins pour vendre vos jetons.

Retrait de Bitcoins

Vous pouvez également retirer des Bitcoins pour les déposer sur votre compte bancaire. Un moyen efficace de le faire est d’utiliser un transfert automatisé de chambre de compensation ou un virement bancaire après avoir vendu des Bitcoins sur une bourse de crypto-monnaies. Vous pouvez également utiliser un espace unique de paiement en euros pour transférer l’argent. Ce service vous permet de transférer les fonds vers votre compte bancaire en euros.

Réflexions finales

Ce sont les méthodes les plus simples pour vendre des Bitcoins. Cependant, faites des recherches approfondies sur la méthode que vous utilisez afin de tirer le meilleur parti de vos ventes. Choisissez également une plateforme qui vous permet d’encaisser vos Bitcoins sans divulguer trop d’informations personnelles, l’anonymat faisant partie des principes fondamentaux de cette monnaie numérique.