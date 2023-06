Partagez





Le mystère autour de la vie de la jeune Coco et de son chat Kuro, s’épaissit. Tandis que celle-ci continue de vivre son quotidien comme une normalité, chacun n’a de cesse de se poser des questions sur son passé. Et notamment, sur cette porte barricadée présente dans le jardin du domaine, qu’elle montre à Milk…

Second tome de cette trilogie dont les airs naïfs, cachent un seinen fantastique et horrifique.

Disponible le 21 Juin 23 aux Éditions Glénat.(+12)

Le décor :

Dans le vieux manoir où elle vit, Coco passe ses journées à jouer avec son seul compagnon : Kuro, cette étrange petite chat noir. Comme tous les félins, il aime se prélasser et dormir, sans se soucier de quoi que ce soit. Ce qui le différencie des autres, c’est cette bouche inquiétante. Pourtant, sa jeune maîtresse n’a pas l’air de remarquer cette bizarrerie. Ni toutes les autres d’ailleurs. Et elle entretient un lien très étroit avec cette créature. Kuro lui est totalement dévoué et possède un grand sens de la protection à son égard.

Coco continue d’écrire son journal, sous forme d’histoires dépeignant leur quotidien fantasmé et fantastique, que Milk, sa seule amie du village prend plaisir à lire lorsqu’elle vient lui rendre visite.

Mais, ce jour-là, Milk est particulièrement inquiète au sujet de sa jeune amie. Elle ne comprend pas comment Coco parvient à complètement annihiler le monde qui les entoure. Les monstres que tous les enfants voient après avoir reçu leur injection. La zone « habitable » parsemée de poudre de ces fleurs blanches, que Coco cultive dans sa serre, et qui jonchent la plupart de sa propriété. D’ailleurs, une mèche blanche comme ces fleurs vient à présent orner sa chevelure noire. Tout ce qui l’intéresse, c’est son chat.

Et, Brenda, Maria, Milk, et le Docteur commencent à sérieusement se demander si le traumatisme de la disparition de ses parents aurait un lien avec son comportement bizarre, et cette « passion » pour ce chat que Milk déteste…

Le point sur le manga :

Si vous aviez raté le tome 1 , cliquez >> ICI<<

Toujours scindé en deux parties, une pour nous raconter le présent, l’autre pour nous plonger dans les événements passés. Le mystère s’épaissit malgré les détails donnés dans chaque chapitre de ce second tome aux Éditions Glénat Manga. So-ma-to nous laisse dans l’expectative, grâce aux étranges événements qui surviennent, ou sont survenus des années en arrière. Ce village isolé, entouré de toutes ces zones contaminées par les « ombres ». L’interaction des ombres avec les êtres vivants.

Et, Kuro reste plus que jamais le point central de l’énigme que les auteurs nous proposent, ainsi que la disparition de ses parents. Les illustrations captent une nouvelle fois toute notre attention. Ainsi que ce style baroque qui convient tout à fait à ce sentiment à la fois poétique, sombre et terrifiant que nous laissent, pour le moment, les deux premiers tomes. Les auteurs survolent également le rapport que Coco entretient avec les villageois, et plus particulièrement, la jalousie de Milk, sa seule amie.

La conclusion :

Quelque chose d’effrayant, de dramatique et de mystérieux est sur le point d’arriver !! Les auteurs nous le font ressentir dans le fond comme dans la forme. Ce second tome de Kuro nous apporte une nouvelle fois quelques réponses et précisions sur ce village, ses habitants et sur le passé de cette petite fille. Sans nous dévoiler le fin mot et l’explication de cet univers !!! Comme un puzzle, la pièce manquante sera le troisième et dernier tome à venir aux Éditions Glénat Manga. Patience jusque-là !