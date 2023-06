Mon drôle de pop-up – Il y a un hippopotame dans les toilettes !

Il y a un hippopotame dans mes toilettes ! est un nouveau titre de la collection Mon drôle de pop-up, des éditions Usborne. Un livre animé, plein d’humour et de surprises, paru en mai 2023, de Sam Taplin, Susan Batori, Jenny Hilborne et traduit par Eléonore Souchon.

Les enfants se font salués dès la première page, avec une narration interactive. Le Grand Hôtel se voit rapidement présenté comme étant l’endroit le plus calme au monde. Aussi, il est proposé de rentrer à l’intérieur, car les enfants y seront bien accueillis ! En ouvrant la porte de l’hôtel, les bambins découvrent un drôle d’ours, qui sort de l’hôtel ! Le livre affirme qu’il n’y a pas d’ours, et que les enfants doivent avoir des hallucinations… Ainsi, ils se trouvent invités à se détendre, car il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Cependant, il serait préférable de ne pas ouvrir la porte de l’ascenseur…

La narration raconte quelques bêtises ou mensonges gentillets, ce qui va amuser les enfants. Ainsi, ils vont progresser dans un hôtel où semblent se cacher beaucoup d’animaux ! Au fur et à mesure de la lecture, des animaux se cachent derrière des portes, offrant des scènes amusantes. Le texte est interactif et très drôle, avec ce décalage entre réalité et mensonge. Il est simple et présente, en quelques sortes, quelques animaux, aux jeunes lecteurs. Pour échapper à ces scènes rocambolesques, les enfants partent dans d’autres pièces, où ils vont aller de surprise en surprise ! Les pop-up cachés derrière ces portes et flaps sont grandioses, fascinants et amusants. Le dessin est rond, expressif et coloré, offrant plein de détails amusants.

Il y a un hippopotame dans mes toilettes ! est un livre animé, de la collection Mon drôle de pop-up, des éditions Usborne. Un livre original et amusant, avec plein de surprises et un esprit décalé, qui fera sourire et passer de bons moments de lecture.

Lien Amazon