L’escape game – Les enfants de la résistance – Tome 2

Le ravitaillement clandestin est le deuxième tome de la nouvelle série L’escape game – Les enfants de la résistance, des éditions Le Lombard. Adapté de la série du même nom, le livre-jeu, de Mélanie Vives, Rémi Prieur et Benoît Ers, paru en juin 2023, propose une transposition fidèle de l’univers de la bande dessinée.

L’album débute avec des explications autour de l’escape game. Un jeu d’évasion qui permet à tout le monde de se glisser dans la peau d’un explorateur à la recherche d’un trésor, d’un braqueur de banques, d’un détective… Le principe de l’escape game reste simple, une équipe se trouve enfermée dans une salle, avec pour but d’en sortir en résolvant des énigmes et actionnant des mécanismes. Ensuite, les trois héros des enfants de la résistance sont présentés, tout comme l’environnement et l’époque. Les lecteurs se voient invités à leur venir en aide. Avant cela, des règles sont à suivre et des conseils donnés. Enfin, la mission confiée au Lynx se présente. Les lecteurs vont devoir transporter un stock de papier jusqu’à un atelier clandestin, qui imprime des journaux résistants.

Les jeunes lecteurs intègrent une nouvelle fois le réseau de résistance de la bande dessinée. Le livre-jeu est très immersif et plutôt bien réussi, offrant une nouvelle mission pour les enfants et les fans. L’univers se trouve également bien retranscrit, l’ouvrage très détaillé et documenté, pour être au plus proche de la réalité. La mission est à réaliser seul ou à plusieurs, avec différentes énigmes à solutionner. L’observation, la logique et la déduction sont mises à rude épreuve dans cet escape game bien mené. Des indices et les solutions aux énigmes sont à retrouver vers la fin de l’ouvrage. Des outils se trouvent également mis à disposition pour résoudre les énigmes. Le ravitaillement clandestin est captivant, intéressant et immersif, très bien réussi. Le dessin reste le même, rond et plaisant, détaillé et expressif.

