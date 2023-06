Deux auteures talentueuses à la Librairie-Café Feuilles et Thés à St Chamas

S’il est un lieu chaleureux, cosy, à l’ambiance divine, c’est bien le salon de thé-librairie Feuilles et Thés à St Chamas, près de Salon de Provence. La pétillante maitresse des lieux Christelle Avon vous accueille avec un sourire éclatant et des idées de lecture plein sa boutique. Ce samedi 24 juin 2023 de 9h30 à 12h30, deux autres magnifiques sourires vous y attendent pour une séance de dédicaces au féminin avec Audrey Sabardeil et Isabelle Reboul, deux talentueuses auteures de la région qui viendront présenter leurs ouvrages. L’évènement est co-produit par l’Association Unissons, un gage supplémentaire de qualité.

Quelques mots sur les auteures :

Audrey SABARDEIL est professeur de français. Elle a toujours adoré lire puis est passée à l’écriture. De nouvelles d’abord, avec lesquelles elle a fait ses armes et parfois été primée, et désormais de romans. Donner vie à des personnages justes, dépeindre la ville au plus près de ses codes et de ses errances, manier une écriture simple et brute, voilà sa démarche. Après un premier roman adoré par la critique : Le soleil ne brille pas pour tout le monde, elle présente son nouvel opus : Les Naufragés. Du polar noir, des histoires bien ficelées, un univers dans lequel on aime se plonger !

Isabelle Reboul a grandi à Mimet, village sur les hauteurs des Bouches-du-Rhône. Issue du milieu ouvrier, elle porte fièrement les valeurs de ses parents durant sa jeunesse, et entend élargir ses connaissances en poussant les études. Diplômée d’un master de chimie, elle est professeure de sciences physiques depuis une dizaine d’années. Durant sa formation, elle découvre Hubert Reeves, astrophysicien adepte de la vulgarisation scientifique. La vie : « matière à son niveau le plus structuré » (Hubert Reeves), devient alors pour cette jeune diplômée une forme d’art.

Dès lors, l’écriture, à l’instar de la peinture et de la musique, sera pour l’auteure d’Âme sensitive : « l’instrument de la transcription de la vie ». En outre, les relations humaines la passionnent, comme une part d’univers mystérieux, celui qui nous attache avec force ou nous fait voler en éclat. Cette amoureuse des mots aime la notion de liberté. Pour elle, l’écriture est un sentiment

délicat, un bruissement de page, une odeur d’encre encore chaude. Un plaisir en somme, de toucher et d’être touché. Âme sensitive Dualité est son premier roman. Le tome 2 intitulé Ame Sensitive Dépendance vient tout juste de paraître, toujours aux Editions Red’Active.

N’hésitez pas à aller à la rencontre de ces deux auteures de la région aux univers très spécifiques et différents, au talent confirmé.

Feuilles et Thés 52 Rue Marceau Gautier 13250 Saint-Chamas

Présentation des Editions Red’Active