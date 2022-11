Dédicaces d’auteures jeunesse à Saint Chamas

Connaissez- vous l’extraordinaire librairie concept store “Feuilles et Thés “ sur Saint Chamas ? Non ?

Laissez-nous alors vous présenter le lieu et un prochain évènement qui vaut le détour.

Un concept store est une boutique créative réunissant plusieurs activités. A la librairie “Feuilles et Thés” de Saint Chamas, la ravissante et passionnée Christelle vous propose des livres d’occasions mais pas que. Vous y trouverez aussi des ateliers thématiques, un espace de coworking, du thé et des gourmandises. Sa présence souriante accompagnera votre passage dans ce lieu accueillant et chaleureux.

Parmi ces dernières collaborations arrive celle avec l’association Unissons. Cette dernière œuvre pour le soutien à la création artistique sous toutes ses formes. Un premier évènement commun va voir le jour, et ce, pour le plus grand plaisir de nos chers petits.

Car c’est en effet avec deux auteures jeunesses régionales, que la Librairie Feuilles et thé et l’association Unissons vous proposent une séance de dédicaces le samedi 3 décembre prochain de 10h00 à 18h00. Pour préparer Noël, vous pourrez faire le plein de cadeaux personnalisés : des livres pour enfants dédicacés par leurs auteures, mais également repartir avec une photo dans un décor de Noël prise par une photographe professionnelle (réservations auprès du Salon de thé).

Fanny Le Rouhet auteure jeunesse de nombreux ouvrages dont la série de mini roman “Rutabaga la sorcière” ainsi que Djinny Vincent auteure jeunesse, entre autres, des ” Contes givrés pour petits et grands” seront présentes avec leurs ouvrages pour vous rencontrer et échanger.

Rendez-vous donc le 3 décembre prochain de 10h00 à 18h00 au Salon de thé Feuilles et Thé 5 rue Marceau Gautier 13250 Saint Chamas.

Article écrit par Marie Mérand.