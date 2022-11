L’univers fantastique du Sorceleur est à retrouver dans ce Codex, paru aux éditions Bragelonne, en novembre 2022. Un beau livre, un guide fabuleux, qui propose à tous les fans, lecteurs des romans, gamers, ou spectateurs de la série The Witcher, chez Netflix, de se familiariser avec l’univers du Sorceleur.

Le bel ouvrage, de 152 pages, débute avec un sommaire très complet. Après la conjonction des sphères, trois parties sont à retrouver, autour desquels il y a la diplomatie générale, les personnages et les créatures. Ainsi, il est expliqué qu’il y a plusieurs siècles, l’Ard Gaeth, la Grande Porte, a tissé un réseau de connexions invisibles entre les mondes. Seules les personnes possédant la connaissance et la maîtrise du Chaos pouvaient emprunter ce réseau et ainsi voyager entre les sphères habitables.

Vous l’aurez compris, tout est détaillé, et cela depuis le début, pour comprendre et s’immerger plus facilement dans cet univers riche et complexe. Après un peu d’histoire, les lieux les plus importants de ce monde sont présentés, puis, les personnages suivis des créatures.

L’univers du Sorceleur est ainsi décrypté, permettant de retrouver les Royaumes du Nord, les plaines de Sodden, mais encore des assassins, sorcières, elfes, nains et bien d’autres personnages. Il y a aussi des créatures fantastiques, prédatrices ou encore inoffensives, que le héros, Geralt de Riv, a croisées lors de ses voyages et aventures. Les thématiques sont nombreuses, dans ce recueil, qui font du Sorceleur un univers fantastique riche et complexe, inventé par Andrzej Sapkovski. Le Codex est un ouvrage essentiel, pour regrouper et mieux comprendre cet univers fait de magie, de sorcellerie, de croyances, de personnages divers, de créatures innombrables. De magnifiques illustrations accompagnent ces présentations, immergeant un peu plus les lecteurs à découvrir cet univers fascinant.

Le Sorceleur – Codex est un bel ouvrage illustré, des éditions Bragelonne. Un guide somptueux, pour mieux comprendre l’univers fantastique, riche et complexe du Sorceleur, entre les présentations de l’histoire, des lieux, des personnages et des créatures des romans et de la série, à retrouver sur Netflix.

