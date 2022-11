My Little Box – Le fabuleux calendrier de l’avent 2022

My Little Box, qui propose chaque mois une box avec une sélection beauté, soins, maquillages, marques, bijoux, mode, déco et plein d’autres surprises encore, surprend encore, cette année encore, avec un superbe calendrier de l’Avent, intitulé My Little Fabrique.

Le calendrier de l’Avent est fabuleux et splendide, il présente une belle boutique, une fabrique, qui attend d’être ouverte. Pour cela, un ruban de satin tient fermé le calendrier, à la manière d’un cadeau précieux ! Ce bel écrin présente donc l’intérieur de cette fabrique. Un lieu foisonnant de détails, pétillant, curieux et splendide. Des personnages s’activent, pour préparer les fêtes, faire les cadeaux, mettre la décoration, répondre au téléphone, vérifier les listes… Des scènes se jouent partout et les rennes sont mêmes prêts pour le départ ! Vingt-cinq boîtes, de toutes tailles, sont à ouvrir…

La première boîte renferme une autre boîte d’un rouge flamboyant et pailleté. Une boîte qui cache un flacon de 4,5ml d’eau de parfum de la marque Jimmy Choo, nommée I Want Choo. Une fragrance subtile et fascinante, pétillante et florale, aux notes sucrées.

La deuxième boîte recèle une bougie verte, cubique et ronde à la fois. Un accessoire design, plaisant, pour apporter une note scintillante aux fêtes de fin d’année. Tandis que dans la troisième se trouve un crayon fard à paupières, de la marque biche ô ma biche. Un produit français, un crayon doux, avec 99,4% d’ingrédients d’origine naturelle, à la texture plaisante, de couleur dorée, qui s’applique facilement et illumine le regard. Les paupières sont scintillantes, parfaites pour les fêtes, avec une tenue parfaite.

La boîte numéro quatre cache deux emporte pièces adorables de bonhomme en pain d’épices. Deux emporte pièces pour préparer ses petits gâteaux, de tailles différentes, pour petits et grands gourmands. Un accessoire de cuisine plutôt bienvenu, en acier, qui trouvera facilement sa place, parmi les ustensiles pour la pâtisserie.

Un flacon de 10ml d’huile prodigieuse Or, de la marque Nuxe est à découvrir. une huile sèche pailleté, pour le visage, le corps et les cheveux, avec 98% d’ingrédients d’origine naturelle. Une solution qui nourrit, adoucit et illumine la peau et le teint, offrant un véritable moment de plaisir et de beauté.

La sixième boîte cache un tube de 150ml de shampooing revitalisant Terre de Mars. Un produit de soin bio aux extraits de café régénérant, à la verveine tonifiante et à la protéine hydratante. Une formule fine, qui permet de laver les cheveux en douceur, en leur apportant souplesse, légèreté et tendre parfum.

Un nouvel accessoire est à retrouver dans la septième boîte, une pochette pour mettre son savon. Un petit sac en lin et en mailles, pour y mettre son savon et se laver avec, pour exfolier en douceur la peau.

La huitième boîte recèle un flacon de 100ml de lotion tonique douceur de la marque Avène. Une lotion démaquillante, apaisante et tonifiante, qui va protéger la peau au quotidien, tout en douceur, tout en respectant les peaux les plus sensibles. La formule s’agite avant application, offrant une sensation de confort incroyable et immédiat.

La neuvième boîte renferme un flacon de 50ml, sous forme de spray, d’huile capillaire, de la marque Khadi. Une huile nourrissante et régénérante, formulée selon les recettes Ayurvédiques, naturelle et vegan. L’huile capillaire Rose repair s’applique facilement sur les longueurs et pointes, avec 2 ou 3 gouttes dans la paume de la main.

La dixième boîte cache deux pailles en acier inoxydable, de couleur dorée, ainsi qu’un petit goupillon, pour les nettoyer. Des accessoires réutilisables, solides et incassables, qui ne laissent pas de goût métallique, lors de la dégustation des boissons. Un cadeau original et respectueux de la planète, qui l’on saura apprécier !

La onzième boîte dissimule un flacon de vernis biosourcé pure color, de la marque Nailmatic. Une formule efficace, pour un seul passage couvrant et agréable, à la teinte foncée, entre le rouge et le marron, plutôt élégant, qui offre un supplément classe à chaque look !

Une barrette minimaliste et élégante, pour les cheveux, est à découvrir dans la douzième boîte. Un bijou de cheveux, à la base argentée et à l’anneau circulaire comme en corne. Un effet authentique, pour cet accessoire fon, raffiné, bohème et simple à la fois.

La treizième boîte renferme un flacon de 50ml d’eau micellaire apaisante 3 en 1 visage et yeux Very rose, de Nuxe. Une solution vegan, française, avec 97% d’ingrédients d’origine naturelle, qui démaquille, nettoie et adoucit la peau du visage et les yeux, tout en douceur. La peau reste fraîche et douce, avec un délicat parfum de rose.

La quatorzième boîte recèle un pinceau à maquillage. Un accessoire toujours pratique, idéal pour le maquillage des yeux, et pouvoir appliquer aisément et précisément son fard à paupières. Le poil est doux, délicat, avec un bout arrondi permettant d’estomper le fard à paupières.

La quinzième boîte cache, précisément, un fard à paupières, un petit rond de 1,3g, de la marque MAC Cosmetics. Un fard à paupières qui met en avant les yeux et les regards, avec une poudre riche et pigmentée, qui reste en place toute la journée.

La seizième boîte dissimule un flacon 25ml d’huile de douche à l’amande, de la marque L’Occitane. Une huile d’amande comme un voile lactescent délicat, pour nettoyer le corps tout en douceur. Facile à rincer, l’huile nettoie la peau, tout en la laissant douce et en y déposant un parfum subtil d’amandes fraîches.

Une éponge exfoliante en cœur doux, avec une attache, est à découvrir dans la dix-septième boîte. Un accessoire qui se présente comme un petit dôme, plutôt dur, mais qui devient moelleux et légèrement exfoliant, au contact de l’eau. L’éponge konjac est saine, naturelle et pratique, pour une peau exfoliée en douceur, nettoyée et éclatante.

La dix-huitième boîte renferme un flacon de 7ml de complexe multi-réparation synchronisée, de la marque Estée Lauder. Un sérum pour combattre les multiples signes de l’âge, avec une formule complète pour hydrater et repulper la peau, tout en l’hydratant et en renforçant la barrière cutanée.

Un deuxième pinceau, mais de soin, à embout siliconé, est à retrouver dans la dix-neuvième boîte. Un accessoire qui permettra d’appliquer les soins du visage, comme une pro ! Le pinceau est facile à utiliser, avec son embout biseauté, et à prendre en main. Il permet une application des soins, notamment des masques, de façon uniforme et donc plus efficace. Le pinceau est également hygiénique, il se nettoie facilement à l’eau et au savon.

La vingtième boîte recèle un flacon de 10ml de concentré éclat illuminateur, de la marque Pai. Un concentré à l’acide hyaluronique et aux algues marines, pour toutes les peaux, afin de redonner un éclat sain et naturel, à toutes les carnations. L’éclat du visage est boosté, tout en nourrissant l’épiderme, tout en douceur.

Un petit porte-monnaie, en demi-lune, se trouve dans la vingt-et-unième boîte. Un petit accessoire toujours pratique, de couleur pastel, un joli vert amande, gourmand et séduisant, avec une fermeture dorée.

La vingt-deuxième boîte cache un tube de 30ml de soin corps nourrissant hyaluronique, de la marque Caudalie. Un soin, à l’iconique fragrance Thé des Vignes, aux notes de musc blanc, entre autres, qui hydrate et nourrit la peau. La crème est légère, elle pénètre facilement la peau qui est ainsi plus douce, plus souple et lumineuse.

La vingt-troisième boîte recèle un tube de 40ml de crème soie cristalline diaolique glaçon, de la marque Garancia. Un soin naturel, repulpant, antifatigue, antipollution et prébiotique. Une crème hydratante douce, facile à appliquer, qui protège la peau des agressions quotidiennes.

La vingt-quatrième boîte dissimule un bracelet jonc doré. Un bracelet fin, et finement travaillé, avec de simples motifs, pour jouer avec les reliefs et la lumière qui se reflète dessus. Il sera parfait pour parfaire la tenue du réveillon !

Enfin, la boîte intitulée « Case secrète », à ouvrir à la fin, ou quand on veut, selon son impatience et ses envies, cache deux sachets de thé, de la marque Panda Tea. Un thé Cozy Chai qui propose un mélange au parfum de vanille et cardamome idéal pour un doux et chaud thé latté. Le thé Choco Zen est un mélange, entre autres, de thé noir et d’écorce de cacao, pour une boisson parfumée au chocolat, avec zéro calorie !

Le calendrier de l’Avent My Little Box est très complet et fabuleux, proposant des produits de soin, de maquillage, des accessoires, pour la déco, la cuisine et le bien-être. Un joli coffret à s’offrir, ou à offrir, pour retrouver cet univers fabuleux, amusant et fourmillant, invitant à patienter tranquillement jusqu’à Noël, avec de belles surprises et découvertes chaque jour, qui peuvent différer quelque peu, et plairont à coup sûr !

La marque My Little Box est à retrouver par ici…