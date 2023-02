L’Association Unissons réunit ses adhérents chez Feuilles et Thés à St Chamas

Ce samedi 4 mars 2023, c’est une grande première pour cette jeune association qui a décidé d’organiser une réunion de ses membres autour d’un goûter gourmand et convivial dans le chaleureux cadre du Salon de thé-librairie Feuilles et Thés à St Chamas.

La charmante propriétaire des lieux Christelle Avon accueille depuis plusieurs mois de manière régulière les auteurs d’Unissons pour des ateliers et séances de dédicaces qui se déroulent dans la joie, le plaisir partagé de la littérature et du thé.

En dévoreuse de livres passionnée, Christelle accueille un public fidèle de lecteurs amateurs de thé dans son lieu atypique, où tout est mis en place pour qu’on s’y sente dorloté et à l’aise. On attrape un roman qu’on feuillette d’une main distraite, assis confortablement dans un fauteuil d’époque, tout en sirotant un thé blanc ou une tisane aux effluves fleuries.

Quelques mots sur l’association Unissons :

Unissons est une association loi 1901 dont le but est l’aide à la création artistique sous toutes ses formes et en particulier la littérature, par le biais de la promotion, de l’accompagnement, de la pédagogie et de l’organisation d’évènements autour de l’écriture et de la lecture. Elle propose un catalogue riche de soixante-dix auteurs indépendants de toute la région Sud dans tous les genres littéraires : roman, polar, jeunesse, feelgood, thriller, témoignage, développement personnel, etc… Elle organise régulièrement des Salons du livre, des goûters et brunchs littéraires, des ateliers et conférences et des actions inclusives en faveur de la lecture et de l’écriture. Enfin, elle aide les artistes dans différents domaines comme des services de promotion, de communication, de correction, de coaching, de graphisme, d’accompagnement et d’édition.