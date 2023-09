La rentrée littéraire de l’association Unissons

La rentrée littéraire bat son plein, tout comme celle de l’Association Unissons, un collectif d’auteurs de la région Sud qui organise régulièrement des évènements littéraires. Plusieurs rendez-vous incontournables sont à noter dans vos agendas pour ce mois de septembre 2023 :

Le samedi 16 septembre 2023, pas moins de trois évènements sont proposés dans trois lieux culturels différents : le romancier Julien Léon sera en dédicace à la librairie Feuilles et thés de St Chamas, l’auteure Marie Mérand en dédicace à la librairie Le Pic Vert à Fuveau et un café littéraire qui aura pour thème “La Provence au cœur” autour des auteurs Patrick Leidet, Violette Martel, KILOU et Vincente Chastel à La Madeleine de Marcel à Gémenos.

Le samedi 30 septembre 2023, la romancière et illustratrice Yaël Mimouni sera en dédicace à la librairie Le Pic Vert à Fuveau.

Quelques infos sur Unissons :

Unissons est une Association loi 1901 dont le but est l’aide à la création artistique sous toutes ses formes et en particulier la littérature, par le biais de la promotion, de l’accompagnement, de la pédagogie et de l’organisation d’évènements autour de l’écriture et de la lecture. Elle organise des Salons du livre, des goûters et brunchs littéraires, des ateliers et conférences, des actions en faveur de la lecture auprès de publics divers (enfants, adultes, anciens, etc…).

Quelques infos sur les lieux :

La librairie Feuilles et thés à St Chamas est un hâvre de paix pour les amoureux de la lecture et du thé. Son originalité réside dans l’accueil chaleureux de la propriétaire Christelle Avon qui est passée maître dans l’art de chouchouter son public, avec des conseils avisés et un bon goût très sûr qui fait mouche à chaque fois.

La librairie Le Pic Vert à Fuveau est un lieu incontournable pour les lecteurs petits et grands. Son propriétaire Florent Alfornel est à l’écoute de son public pour lui dénicher des pépites littéraires.

La Madeleine de Marcel à Gémenos est un café-restaurant-salon de thé littéraire où tous les sens sont régalés. Naïa et Romane vous servent des petits plats fait maison et des pâtisseries succulentes que vous pourrez déguster tout en lisant un bon roman classique ou d’auteurs régionaux.

Retrouvez toute la programmation d’Unissons sur leur site internet en cliquant ici, ou sur leur page Fb en cliquant ici.

Rien de tel que de passer un moment agréable en compagnie d’auteurs qui vous présentent leurs créations et discutent avec vous des thèmes qu’ils abordent dans leurs livres. Ces rencontres permettent au public et aux auteurs de faire connaissance et d’échanger dans des lieux culturels emblématiques de la région Sud. Tous les évènements organisés par Unissons sont gratuits, profitez-en !

Pour plus d’infos :

FB : https://www.facebook.com/UnissonsAssociation

Web : https://unissons13.wixsite.com/unissons

YouTube : https://www.youtube.com/@unissonslassociation2467