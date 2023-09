Masques – Le masque éclipse

Le masque éclipse est le deuxième tome de la série jeunesse Masques, des éditions Le Lombard, paru en septembre 2023. Une bande dessinée Kid Toussaint et Joël Jurion, dans laquelle les adolescents doués de superpouvoirs, grâce à des masques, continuent leur apprentissage.

Il y a six mois de cela, en Australie, un kangourou fouille dans les poubelles, dans la rue. Mais un chien, attaché à sa niche, voit l’animal et ne cesse d’aboyer. Le kangourou est surpris, lorsqu’il n’entend plus le chien. En se retournant, les deux animaux voient une ombre terrifiante leur recouvrir. Lorsque la pénombre disparaît, le chien et le kangourou ont disparu. Loin de là, à Rome, JS écoute les plaintes d’Hector qui n’aime pas son masque. Il trouve que son masque ne soit pas particulièrement beau et en plus il ne sert à rien. Bientôt, la voiture s’arrête et JS sort, demandant à Hector de rester dedans et de retirer son masque. Au volant, Costa ne dit rien. Alors qu’il en a marre d’attendre, Hector finit par sortir, pour prendre l’air et marcher un peu. Le jeune homme se retrouve dans une église, pour une confession.

JS continue de rechercher des masques, tandis que les adolescents tentent d’apprendre à maîtriser les pouvoirs de leur masque. Mais lors de leur séjour en Italie, ils sont attaqués par une personne masquée qui leur vole leur dernière découverte. Hector, dont le masque ne sert à rien, évite de justesse de se le faire arracher ! Mais ce n’est pas tout, ils apprennent bientôt, qu’un nouveau masque sévit, une ombre dévorante… La bande dessinée est assez bien découpée, entre les différents faits et protagonistes. Il y a quelques révélations, de nouveaux personnages, de l’action et beaucoup d’interrogations qui demeurent. Cependant, cette aventure fantastique reste plaisante, drôle et captivante, avec différents personnages, avec leur problème personnel, dans lesquels les lecteurs pourront s’identifier. Le dessin reste agréable, avec un trait dynamique et fluide, ainsi qu’un découpage efficace.

Le masque éclipse est le deuxième tome de la série fantastique Masques, des éditions Le Lombard. Un album bien mené, entre mystère et action, dans lequel se poursuit l’aventure d’adolescents porteurs de masques, qui révèlent des pouvoirs…

