Tout jaune – Un conte écologique aux Éditions Jungle

Pourtant, deux enfants du pays refusent de baisser les bras. Ils décident d’aller retrouver le soleil !!!

Un one shot pour un conte poétique et écologique. BD jeunesse à retrouver aux Éditions Jungle depuis le 31 août 23.

Le décor :

Victor joue avec son bateau près de la rivière pendant que les adultes s’affairent à la récolte des tournesols. Mais, lorsque sa grande sœur, Léna, l’appelle pour mettre la main à la pâte, cette seconde d’inattention permet à son bateau de partir sur les flots !!

Dommage ! Un bateau de perdu, un travail de retrouvé. Depuis que le soleil a disparu, les enfants sont venus habiter sur la colline avec leur grand-mère et d’autres habitants. Tandis que Papa et Maman sont restés à la ville tout en bas.

Cette migration était destinée à se rapprocher du ciel, du soleil, pour booster les cultures. Mais, rien n’y fait. Chaque année, les récoltes s’amenuisent.

Soudain, on entend un cri strident dans le hangar. Dérangé par le rangement des caisses, un énorme rat déboule dans les pieds des travailleurs. Et ce n’est pas tout, encore une fois, la bestiole est recouverte de ce liquide vert fluo ! Tout le monde a peur que la peste verte contamine ce qui reste de maigres récoltes. On chasse le rat, et on balance un bon seau d’eau, en espérant que cela suffise à éradiquer la substance.

Le soir, à table, chacun essaye de donner sa solution pour améliorer le quotidien. Mais personne n’écoute Léa et son petit frère.

Pourtant, ils savent bien que le soleil n’a pas disparu. Qu’il est sûrement vexé, ou triste, et que c’est pour cela qu’il ne sort plus dans le ciel. D’ailleurs, demain, c’est décidé. Sans rien dire à personne, ils iront le chercher derrière la montagne noire…

Le point sur la BD :

Tout jaune aux Éditions Jungle, c’est un nouveau conte écologique de la poétique Héléne Carnac . L’autrice mêle à la perfection, cette vision enfantine, presque magique, au milieu du désastre écologique qu’elle raconte. Cela permet à l’histoire d’obtenir une espèce d’enrobage doux et sucré, toujours plein de charme et d’émotion, qui parlent aux plus jeunes comme aux plus vieux. Les échanges entre les personnages ont une touche de naïveté, qui transforme leur périple en une quête fantastique, où ils doivent braver les dangers et affronter des ennemis invisibles.

C’est mignon et drôle à souhait, déjà scénaristiquement parlant. Mais également graphiquement, avec ces illustrations signées que l’on adore depuis ses titres « Entre neige et loup » et « D’ambre et de feu ». (que je vous conseille de lire vivement). Son univers délicat peut « remplir » n’importe qui, de bienveillance et de tendresse, tout en exprimant des vérités très actuelles.

La conclusion :

Fan du style de l’autrice, qui, après s’être faite conteuse de l’imaginaire, barde japonaise, devient aède pour enfants célébrant la nature et le soleil à sa façon !!!! Tout jaune aux Éditions Jungle, éveille les consciences sur la préservation de notre précieuse nature, et sur les moyens de protéger notre environnement. Intelligemment, poétiquement, en enchantant les petits comme les grands ! Un exercice réussi touchant notre raison, et notre âme d’enfant, qui peut amplement servir de support dans les écoles afin d’aborder tous ces sujets !!!