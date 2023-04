D’ambre et de feu – De la douceur aux Éditions Jungle 

Dans le royaume de l’automne, se trouve le village des « Kitsune », ces êtres mi-renards/mi-humains. Mais le Roi de ces terres a, depuis bien longtemps, un serpent au fond du cœur, qui provoque chez lui une haine immense contre les Kitsune qu’il veut éliminer. Il faudra un mélange D’ambre et de feu, pour parvenir à apaiser les colères de chacun !

Un conte poétique, en one shot, où les légendes japonaises se mêlent à la poésie des Kitsune, pour nous émerveiller de douceur. Disponible aux Éditions Jungle. (+10)

Le décor :

Un village au milieu de la forêt…

Une jeune Kitsune se dirige vers la rivière avec sa renarde. Elle est particulièrement énervée de devoir s’acquitter de cette tâche ingrate ! Pour positiver, les deux compagnes se challengent pour savoir qui des deux arrivera la première pour récupérer un peu d’eau !

Mais, hélas, dans leur course effrénée, elles tombent toutes les deux dans un piège savamment dérobé. Une immense crevasse creusée à même le sol.

Pendant ce temps, au royaume, son Altesse savoure doucement sa cruelle victoire. Le village des Kitsune n’est plus, et il est à la fête devant une pierre tombale en train de boire sa coupe de nectar. Lorsqu’il sort de sa pièce secrète, la reine l’interpelle sur cette tragédie. Celle-ci est outrée de toute cette violence et souhaiterait que toute cette haine cesse. Mais, le Roi a depuis bien longtemps une rancœur qui lui ronge le cœur, et n’a d’espoir qu’un jour, son propre fils Koyo, continue cette chasse immonde envers les Kitsune.

Cependant, au Royaume de l’automne, la déesse du soleil, Amaterasu veille. Et il est temps de confier son « héritage », une pierre d’ambre, à la dernière Kitsune existante afin de la protéger. Même si le Roi n’espère qu’a mettre le feu, pour en finir avec ces « créatures ».

Le problème survient lorsque la jeune Kitsune perd cette pierre d’ambre. Et que les Onibi, des êtres magiques de la forêt, la récupèrent et lui proposent de l’échanger contre le prince…

Le point sur la BD :

D’ambre et de feu, c’est la mise en image d’un poème. La rencontre de deux êtres naïfs et purs, embarqués dans la haine et dans les rancœurs des adultes. Grâce à la magie, la poésie et la douceur d’Agnés Domergue et Hélène Canac, ce récit en one shot devient un conte merveilleux. Juste saupoudré de fantasy, de noirceur et de culture nippone.

Les deux autrices nous avaient déjà captivées et envoûtées avec leur autre titre « Entre neige et loup ». Elles nous font part de leur talent mis en images ici aux Éditions Jungle. On peut parfaitement les assimiler à ces dessins animés des Studio Ghibli. Ce sont nos « Miyazaki » françaises, dans les graphismes doux, kawaii à souhait, et les récits proches de la nature et de la magie avec toutes sortes d’êtres imaginaires !

Le lecteur s’embarque dans un monde à la fois tendre et sensible, sombre et dramatique. On pointe du doigt les sentiments, qui deviennent des êtres à part entière. La perte d’un être cher. Rancœur, vengeance aveugle pour apaiser la tristesse et les tourments.

La conclusion :

Toujours extrêmement sensible et poétique, ce nouveau one shot est une perle d’enchantement ! D’ambre et de feu aux Éditions Jungle, transporte par son univers particulier et sa dimension affective profonde.

Une BD à double sens, que les plus jeunes prendront comme un conte fantasy, et les adultes, comme une histoire complexe où se mêle la beauté d’une saison, la nature et ses êtres magiques imaginaires, la responsabilité des hommes et de leurs travers vis à vis du monde et des animaux qui les entourent ! Fabuleux !