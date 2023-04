Le Chocolat des Français – Une aventure chocolatée pour Pâques

Et si on rajoutait un peu de folie à l’occasion de Pâques en invitant Le Chocolat des Français lors de notre chasse aux œufs ? Nous savons que certains adeptes sont déjà au rendez-vous, pour les autres, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à leur collection d’œufs sur le thème de Jules Verne. Ainsi que d’autres gourmandises chocolatées personnalisées avec humour, vous allez vous régaler !

Quant Jules Verne inspire Le Chocolat des Français

Le Chocolat des Français n’hésite pas à surprendre ses clients autour de créations originales et gourmandes. Et pour ce faire, il n’est pas rare qu’elle s’entoure d’artistes talentueux, notamment lorsqu’il s’agit de créer des univers inédits. D’ailleurs, nous avions adoré la collection de Noël sur la thématique de la musique, n’hésitez pas à aller jeter un coup d’œil à notre article.

À l’occasion de Pâques, Le Chocolat des Français s’est dit que ce serait bien de sortir un peu de la fête traditionnelle en proposant une collection de 3 œufs métalliques sur le thème de Jules Verne. Et quelle bonne idée lorsqu’on sait à quel point l’auteur débordait d’imagination ! Enfants et adultes pourront donc plonger dans l’univers fantastique de l’auteur, à la (re)découverte de ses fameux romans d’aventures : 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la terre, ainsi que l’Île mystérieuse. Le tout, au cœur d’un univers moderne et remastérisé, que vous allez adorer à coup sûr.

Découvrons ensemble la collection de Pâques

La collection est composée de 3 œufs métalliques au design coloré, chacun correspondant aux romans cités. Il vous sera possible de les acheter par 3 ou de craquer pour l’une des recettes individuellement.

L’œuf de Pâques chocolat au lait praliné

L’œuf bleu nous embarque 20 000 lieues sous les mers en pleine exploration des nombreux détails présents dans l’illustration du talentueux Yann Bastard : requins et pieuvres féroces à en croire leur bouille effarouchée, un hippocampe qui en perd même son tuba, et ce capitaine du navire un poil loufoque, qui ne semble pas maîtriser la situation. Côté contenu, les gourmands de chocolats au lait seront ravis de déguster des petits œufs fourrés de praliné noisette.

Un œuf de Pâques chocolat noir & lait praliné

L’œuf vert « L’île mystérieuse » est très sympa esthétiquement. Naida Mazzenga revisite le roman d’aventures autour d’une illustration riche en détails : des marins forcément, un drapeau de pirate, un trésor, une montgolfière, bref on se laisse porter par sa version atypique. À l’intérieur, de la gourmandise chocolatée avec de petits œufs de Pâques chocolat noir & lait praliné.

L’œuf de Pâques chocolat noir praliné

L’œuf rouge « Voyage au centre de la terre » pensé par Valentin Pujadas est super sympa également. On a l’impression de nous retrouver en immersion dans une bande dessinée. L’univers est fun, assez chargé et hyper coloré. Les enfants vont adorer cette version. On retrouve toujours les petits œufs chocolatés, mais cette fois au chocolat noir praliné.

La personnalisation au rendez-vous

Le Chocolat des Français s’est dit que ce serait sympa de créer des coffrets personnalisés sur le thème de Pâques. Idéal donc, pour les adultes qui n’auraient pas envie de se prendre au sérieux. Et la Maison ne manque jamais d’imagination pour proposer des jeux de mots drôles et décalés.

Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel et de vous laisser guider. Vous aurez le choix de réaliser des coffrets de chocolats bio personnalisés avec 16 ou 30 chocolats à votre image. Il suffira d’écrire une phrase en rapport avec Pâques, de glisser les carrés de chocolat de votre choix et le tour est joué. Et si vous manquez d’inspiration, Le Chocolat des Français ne manque pas d’idée pour vous surprendre : « Bonne Pâques, mon Lapin », « Tu me casse les œufs », etc.

L’autre bonne nouvelle est que vous pourrez aussi offrir une tablette de chocolat personnalisée à moins de 10 €. Du bon chocolat bio comme on l’aime, aux recettes variées (Chocolat noir & sel, chocolat au lait, caramel & sel de Guérande). Soit, la petite attention qui va surprendre et réchauffer le cœur des gourmands de chocolats de qualité.

Vous l’aurez compris, Le Chocolat des Français regorge d’idées lorsqu’il s’agit de continuer à nous surprendre lors d’occasions spéciales. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel pour découvrir les autres produits proposés par la marque : les oursons gourmands, le chocolat en poudre, les truffes au chocolat noir et lait, les noisettes et amandes enrobées et bien d’autres gourmandises.