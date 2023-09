THE EDGE Expérience VR immersive à couper le souffle

Partagez





THE EDGE revient en 2023. Prêts pour un voyage aux portes du réel ? Mettez vos casques et laissez-vous surprendre par un univers unique où les limites de la réalité s’effacent ! Téléportez-vous sur une base spatiale où communication et collaboration seront vos atouts pour réussir votre mission.

Pour son retour, THE EDGE voit très grand avec l’ouverture d’une nouvelle adresse parisienne de plus de 350m2! Adeptes de «Ready Player One » et du rôle de Wade Watts, soyez prêts à découvrir THE EDGE : une expérience de réalité virtuelle unique au monde associée à des sensations de chaleur, de vent et de vibration. Après avoir mis vos casques, laissez-vous surprendre par un univers unique, aux graphismes à couper le souffle! Vous serez alors téléportés sur une base spatiale où communication et collaboration seront les atouts pour réussir la mission.

VOTRE MISSION :

En 2360, des scientifiques ont disparu sur la base spatiale de Ganymède, une lune de Jupiter. Votre mission, constituer des équipes de 2, 3 et 4 personnes et les retrouver. L’aventure navigue entre phases d’enquêtes, d’actions et de spectacles pour le bonheur de tous, à partir de 13 ans. Équipés d’un casque de VR, manettes, veste haptique et d’une simulation chaleur/vent, sauvez l’humanité de menaces encore non-identifiées ! BIEN PLUS QUE DE LA VR