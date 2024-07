Amoureux de la littérature, ou juste curieux du monde littéraire, ne ratez pas la toute première édition de la Fête du livre de Saint-Chamas le samedi 6 juillet 2024 dans le sud de la France.

Pour la toute première année, sous l’impulsion de la chaleureuse et passionnée libraire Christelle Avon, sous l’égide de l’association Unissons, et avec la confiance de Monsieur le Maire Didier Khelfa et le service culturel, venez rencontrer la Littérature samedi 6 juillet 2024, lors de cette première édition de la Fête du livre de St Chamas 2024, parrainée par Daniel Picouly, un auteur multi-récompensé pour son œuvre littéraire.

Un événement organisé par la librairie Feuilles et thés, sous l’égide de l’association Unissons et soutenu par la Ville de St Chamas

« St Chamas, Capitale Provençale de la Culture 2024 »

Petit port de pêche et village provençal pittoresque, Saint Chamas a échappé à l’industrialisation galopante les autres communes des rives de l’Etang de Berre et a reçu le titre de capitale française de la biodiversité en 2022, et capitale provençale de la Culture en 2024. Saint Chamas méritait bien une grande Fête du livre !

La Fête du livre de Saint Chamas promet de belles rencontres, notamment le vendredi 5 juillet 2024 avec une conférence avec l’auteur Romain Puertolas de 16h00 à 17h00. Romain PUERTOLAS est romancier, scénariste, traducteur et compositeur. À 35 ans, il obtient le concours de lieutenant de police et s’installe alors à Paris. À la sortie du Fakir, et grâce à son succès, il se met en disponibilité de la police (il est désormais capitaine) et se consacre depuis 2014 à ses romans et à leur adaptation au cinéma. Il a publié chez Albin Michel La Police des fleurs, des arbres et des forêts et Sous le parapluie d’Adélaïde en 2019 et 2020. Son écriture est toujours teintée d’humour mais pose néanmoins les vraies questions sur l’émigration clandestine notamment… Il viendra nous parler de son dernier roman : “Comment j’ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès” (Albin Michel)

Le vendredi 5 juillet 2024 introduction de la Fête du livre de Saint-Chamas, à la Médiathèque Municipale – Boulevard Joliot Curie.

La Fête du livre se déroulera en deux temps : un rendez-vous en avant-première le vendredi 5 juillet de 19h à 21h aux Étang’Bouilles suivi par le temps fort de la manifestation, le samedi de 10h à 18h à l’Atelier 480… Venez à la rencontre d’auteurs locaux, Armand F. Jecko, Océane Rebelo, Hamou et Julie Aibout… mais aussi d’auteurs nationaux comme Romain Puèrtolas, Sophie Loubière, René Fregni, Paul El kharrat ou encore Philipe Risoli. Plus de 50 auteurs vous donnent rendez-vous pour présenter leurs œuvres et échanger autour de thématiques importantes telles que la biodiversité et l’inclusion pendant des rencontres littéraires qui se tiendront à l’Espace 480 (La Poudrerie – Allée des Cigognes). Ces échanges se poursuivront avec des dédicaces personnalisées. Un grand espace jeunesse sera aussi proposé avec des lectures de contes, des ateliers créatifs et de dessins mangas.

Le programme de cette première édition : Découvrez la liste des auteurs ici.