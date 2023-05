Salon du livre de Gémenos 2023 : un avant-propos exceptionnel avec Daniel Picouly

Dans le cadre du Salon du livre de Gémenos 2023 qui se déroulera les samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 dans le magnifique cadre de la Cour des Granges à Gémenos dans le sud de la France, une Rencontre “Avant-propos” exceptionnelle du salon aura lieu à la Médiathèque le vendredi 19 mai à 17h avec Daniel Picouly et Alice Masson-Haroutionian.

Bénéficiant d’une programmation riche, diverse, de qualité pour répondre à tous les goûts, cette nouvelle édition du Salon du livre de Gémenos s’adresse aussi bien aux adultes, aux jeunes qu’aux enfants. Ce programme s’enrichit d’une rencontre à la Médiathèque de Gémenos dont le fil conducteur est la transmission. Les deux auteurs invités : Daniel Picouly et Alice Masson-Haroutionian s’inspirent de leurs familles et de leurs enfances pour communiquer au travers de leurs romans, des messages qui sont pleins d’espoir. Ils parlent de réussite, de fraternité, quelles que soient les origines, sociales, d’ici ou d’ailleurs. C’est toujours une jolie leçon de vie.

C’est avec le succès de son livre Le champ de personne que Daniel Picouly s’impose en 1995 en tant qu’écrivain. Couronné alors par le joli Prix des Lectrices de Elle, le succès ne se démentira plus, plaçant Daniel Picouly parmi les auteurs les plus populaires et les plus lus. Le public et les critiques étant pour une fois d’accord. En 1999, le Prix Renaudot vient distinguer L’enfant léopard.

Daniel Picouly est aussi un formidable auteur de jeunesse. Ses albums font des ventes records qu’il s’agissent des albums de Lulu (Magnard), de la formidable série des Chabadas (Belin Jeunesse), des Little Piaf (Albin Michel jeunesse), des albums Histoire parus chez Hoëbeke : Histoire de France, L’Ecole des filles et l’école des garçons, Leçons d’observation – le bel album : Et si on redessinait le Monde ( Rue du Monde) et aussi : Le Monde des Contes chez Magnard.

Depuis 2000, Daniel Picouly préside le Jury du Prix Marcel Pagnol. Présidence qu’il a partagé avec Jacqueline Pagnol, jusqu’à ce qu’elle nous quitte en 2016. La fraîcheur, la curiosité, l’émotion, la capacité d’émerveillement, le bonheur de raconter des histoires et de les faire partager font de Daniel Picouly un écrivain rare à notre époque. Il bénéficie d’un public fidèle et enthousiaste.

Alice Masson-Haroutionian est romancière et conférencière. Née à Erevan en Arménie à l’époque où ce pays faisait encore partie de l’URSS, elle arrive en France à l’âge de 5 ans. Elle a remporté plusieurs prix littéraires chez Grasset et au Cherche Midi, notamment le Prix des Abeilles de Guerlain avec sa nouvelle : Un nouveau départ. Elle a publié deux recueils de nouvelles : Modern Love aux Editions Spinelle et Le Croustilleur de Versailles aux Editions de l’An-Vi, ainsi que trois romans : La Chair est cendre, l’âme est flamme chez Hello Editions, Oups, j’ai tué ma boss et Revenir à Marseille aux Editions de l’An-Vi. Revenir à Marseille est son roman le plus personnel, basé sur des faits réels.

Chaque vie est un roman, découvrez celui de sa famille dans son livre intitulé Revenir à Marseille , une histoire riche en suspens, en rebondissements et en humanité.

L’Association Unissons et la Ville de Gémenos : un objectif commun

Le salon du livre de Gémenos est un événement de l’Association Unissons soutenu par la Ville de Gémenos. La programmation est assurée par Floryse Grimaud.

Avec un objectif commun : réussir un événement culturel et économique pour la Ville de Gémenos, favoriser auprès du plus grand nombre l’accès au livre et à la culture littéraire dans le cadre de la politique de développement de la lecture publique de la commune.

A cet effet, l’entrée du salon et l’accès à toutes les activités programmées sont gratuites. Profitez-en !