BaByliss – Nouveauté Hydro-Fusion : Brosse soufflante Multi-Styles

Quelle joie de vous parler de BaByliss pour la première fois sur FranceNetInfos. La marque vient tout juste d’ajouter une nouveauté à sa gamme Hydro-Fusion, à savoir la Brosse Soufflante Multi-Styles que j’ai eu le plaisir de tester. Agréablement surprise, j’avais hâte de vous faire un retour à son sujet : technicités, facilité d’utilisation, design, etc.

Quelques mots sur BaByliss

BaByliss est une marque qui vous parlera forcément puisqu’elle est pionnière dans le domaine de la coiffure depuis les années 60. Elle propose des produits de beauté de qualité professionnelle, tel que son premier et réputé fer à boucler électrique qui avait rencontré un réel succès. Cela a d’ailleurs été le point de départ de ce que sera BaByliss les années suivantes, à savoir une marque reconnue et experte, capable de proposer des appareils de beauté et de styling qualitatifs.

Depuis 2013, BaByliss ne cesse d’innover en proposant de nouvelles gammes aux avancées techniques plus poussées. C’est notamment le cas avec son premier boucleur automatique Curl Secret, ainsi que le premier sèche-cheveux à moteur digital Pro Digital. Depuis, la marque ne cesse de surprendre avec des gammes d’appareils à la technologie Plasma. Et c’est notamment le cas pour la brosse soufflante Multi-Styles que je vais vous présenter et qui vient compléter la collection Hydro-Fusion.

Quelques mots sur la gamme Hydro-Fusion

La gamme Hydro-Fusion a cette particularité de sécher le cheveu tout en le protégeant. En partie grâce à la Technologie Advanced Plasma qui grâce à son double système ionique vient équilibrer l’humidité grâce à une combinaison d’ions positifs et négatifs. Le but étant de sécher les cheveux en douceur pour éviter de les déshydrater. Sans pour autant oublier le côté esthétique du cheveu, permettant une réduction des frisottis et un maintien de la brillance après séchage.

À noter que la gamme se compose de 3 autres produits : le lisseur Hydro-Fusion, une nouveauté également. Mais aussi d’une brosse soufflante basique sans accessoires et d’un sèche-cheveux muni d’un diffuseur plasma, permettant de réaliser de superbes boucles.

J’ai quand même envie de faire une parenthèse sur l’esthétisme global que je trouve très réussi. Cette couleur gris bleuté presque irisée absolument divine. Les courbes sont travaillées, tout en douceur. Et puis cette prise en main facile et agréable à l’utilisation.

La brosse soufflante Multi-Styles Hydro-Fusion de BaByliss

La brosse soufflante Multi-Style Hydro-Fusion de BaByliss est 4 en 1. En effet, elle possède 4 têtes interchangeables permettant de réaliser une coiffure plus ou moins soulignée, avec plus ou moins de volume. Elle contient d’abord un embout assez basique qui vient sécher ou pré-sécher les cheveux avant le coiffage. La brosse ovale permet de structurer la coiffure ou d’ajouter du volume au tout. Et les deux autres têtes sont dédiées au lissage : la brosse coussin va permettre un lissage souple, quant à la brosse plate à picots durs, elle est idéale pour réaliser des lissages baguette.

Et je dois bien reconnaître que la brosse fonctionne à merveille. Pour le coup, j’étais assez sceptique sur le fait qu’elle puisse réduire l’effet frisottis qui peut me déranger parfois après séchage. En effet, on les voit beaucoup moins, je conseille d’ailleurs d’ajouter une petite noix d’huile d’argan sur les cheveux et le résultat est surprenant. Quant aux autres brosses, notamment celles qui permettent un lissage plus ou moins soutenu, je dois bien reconnaître qu’elles sont efficaces sans agresser le cheveu, ce que je redoute toujours un peu lorsque j’utilise les plaques lissantes.

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à hydrater votre cheveu malgré la Technologie Plasma, car il y a cette chaleur diffuse qui, comme pour tout sèche-cheveux, peut les abîmer sur du plus long terme. Enfin, je dois quand même saluer la brosse chauffante qui réussit à discipliner le cheveu, notamment les miens qui sont assez secs et ondulés.

Zoom sur les caractéristiques techniques

Ce qu’il faut retenir :

1000 W

Brosse ovale 55 x 96 mm en céramique

Embout séchant

Brosse plate lissante

Brosse plate lissage volume

Technologie Advanced Plasma

2 températures/vitesses

Touche air frais

Cordon rotatif de 2.5 m

Garantie 3 ans

Prix : 79.90 € sur le site officiel de BaByliss

Enfin, la brosse est facile à utiliser avec ce bouton permettant deux niveaux de chauffe, ainsi qu’un d’air froid et les flèches de rotation lui permettant d’aller d’un côté et de l’autre. Les brosses quant à elles s’emboîtent facilement, bref l’idéal !

Alors que la Fête des Mères approche, je me suis dit que cela pourrait être une belle idée de cadeau. Et pour celles qui hésitaient encore à se l’offrir, étant donné le prix compétitif, le plaisir d’utilisation et le résultat final, foncez ! Elle est top !