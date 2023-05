Fête des Pères : Des cadeaux qui plairont à tous les papas !

Bientôt la Fête des Pères les amis ! Soit, un véritable casse-tête pour la plupart d’entre nous qui manquons cruellement d’inspiration pour gâter nos papas. Pas d’inquiétude, j’ai une sélection d’idées de cadeaux hyper sympa à vous proposer et dans diverses catégories.

Wonderbox : Le meilleur PAPA du monde

Wonderbox est le cadeau idéal pour ceux qui n’ont pas envie de se triturer les méninges pour surprendre les gens qu’ils aiment. Bonne nouvelle, la marque propose un coffret pile dans le thème de la Fête des pères, à savoir « Le meilleur PAPA du monde » en édition limitée. Il a la particularité de renfermer un kit d’oenologie en plus des 3300 activités proposées. Autant dire que votre papa aura l’embarras du choix, il pourra même être accompagné car des activités sont possibles à deux.

Au programme, de bons petits restau, des dégustations de vin, un pilotage de Ferrari, du sport encore du sport, des sensations fortes et plus relax, avec des massages aux huiles et autres soins pour le corps. Enfin, il aura la possibilité de l’utiliser quand il le souhaite, car le coffret est valable pendant 3 ans et 3 mois à partir de sa date d’achat. Petite info à savoir : si votre papa montre une once de déception (je vous rassure, il n’oserait pas), dites-lui qu’il peut tout à fait l’échanger en ligne sur le site de Wonderbox pour un coffret qu’il préférera davantage.

BaByliss : La tondeuse barbe Stubble Shave Style

BaByliss fait partie des marques que tout le monde connaît pour ses célèbres sèche-cheveux et lisseurs, moins pour leur gamme davantage dédiée aux hommes. Car oui, BaByliss propose plusieurs tondeuses cheveux, barbes et multi-usages dont la tondeuse Triple S, Stubble Shave Style, que j’ai pu tester pour vous la présenter.

J’ai récemment eu le plaisir de vous parler de BaByliss après avoir testé la nouvelle brosse soufflante Multi-Styles qui m’a plu en tout point (voir l’article ici). Je dois bien reconnaître que BaByliss propose des produits de plus en plus beaux esthétiquement. La tondeuse ne fait pas exception, son design est élégant, avec ce joli mélange de noir mat aux quelques détails argentés. Sa ligne est idéale en main, ce qui rend son utilisation agréable et précise. Les papas vont adorer prendre soin de leur barbe, la façonner à souhaiter, avec plus ou moins de précision grâce à la tondeuse Triple S. La lame de 35 mm est hyper tranchante, c’est assez surprenant au départ, une fois bien en main, les hommes vont prendre du plaisir à raser et à tailler leur jolie barbe. Et faire plein de bisous à leurs enfants chéris !

La tondeuse est proposée au prix attractif de 79,90 €,

La Rosée : Ma sélection de produits soins pour eux

Les hommes sont de plus en plus nombreux à prendre soin de leur peau et à utiliser des cosmétiques. Par contre, ils sont à la recherche de produits aux senteurs neutres et discrètes, faciles à utiliser. Et vous connaissez mon amour pour La Rosée, qui à mon sens est LA marque qui leur conviendra en tout point. Et notamment ces quelques nouveautés que j’ai pu tester et que je trouve absolument géniales.

Le dentifrice soin complet à la menthe BIO



Le dentifrice est clairement un indispensable de la salle de bains pour toute la famille. Il change complètement de ces dentifrices chimiques que nous sommes nombreux à utiliser, à tel point que cela peut dérouter au premier abord. Puis, on s’habitue très vite, au risque d’acheter une dizaine de tubes par la suite. Ce qu’il faut retenir à son sujet : il est à la menthe bio, donc hyper rafraîchissant, il protège les gencives, anti-tartre, anti-plaque également, avec une petite action blancheur. Son flacon fait 75 mL pour un prix de 5,90 €.

Le déodorant fraîcheur

Le déo fraîcheur La Rosée a ce petit côté masculin que j’aime beaucoup, peut-être cette odeur bien fraîche, qui fait d’ailleurs penser au dentifrice. Il se compose de probiotiques qui régulent la transpiration et neutralisent les mauvaises odeurs. Il a cette particularité de convenir aux peaux les plus sensibles, donc je conseille vivement aux hommes de laisser tomber leur déo en spray pour celui-ci, ils seront agréablement surpris. La formule est 99 % d’origine naturelle, le soin ne convient ni alcool, ni sels d’aluminium et conservateurs. Son parfum est 100 % naturel. Bref, il est parfait en tout point, je ne suis pas surprise qu’il soit aussi bien noté sur le site officiel (plus de 4 étoiles sur 400 avis). Son prix : 10,90 € les 50 mL

Le masque en stick régénérant 3 en 1 – Argile blanche

Le masque en stick régénérant 3 en 1 à l’argile blanche sera idéal pour les hommes qui n’aiment pas avoir de la crème plein les mains, qui recherchent une facilité d’application et une efficacité sur leur peau sensible, notamment après un rasage. Ce produit est juste génial, je ne suis pas surprise qu’il ait été testé et approuvé aux Victoires de la Beauté 2021-2022. Pour commencer, son odeur est dingue, hyper réconfortante. Sa composition, sans surprise, est irréprochable : 99 % d’origine naturelle et vegan. Il a cette particularité de débarrasser la peau des rougeurs ainsi que des imperfections qui ont tendance à étouffer la peau. Après utilisation, la peau est purifiée, le teint est plus éclatant, le top du top ! Son prix : 18,90 € les 75 mL

J’espère sincèrement que cette sélection spéciale Fête des pères va vous plaire ! Sachez qu’avec un peu d’imagination, on peut trouver plein d’autres idées géniales : un beau vinyle, une place de spectacle, un livre ou encore quelques gourmandises.