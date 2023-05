Partagez





Dans ce second opus de Monte-Cristo​, complots, politiques, finances et rencontres inattendues, se bousculent.

Le piège aux multiples ramifications​,​ fomenté par Sam Castillo​,​ continue de cibler ses trois conspirateurs. Installé sur une petite île de Croatie, sous son nouveau nom, Victor Sirin, il est prêt à faire tomber​,​ un à un​,​ ceux qui lui ont volé sa jeunesse et l’amour de sa vie.

Un second tome mouvementé mais à la manœuvre extrêmement intelligente.

Publié chez Comix Buro aux Éditions Glénat depuis le 22 mars 23. (+16)

Le décor :

Croatie, été 2022.

Trois étudiants fêtent leur future entrée dans de grandes écoles, et en profitent pour se laisser aller. Tout près, ils remarquent des jeunes femmes plutôt charmantes sur un autre bateau. Et, l’une d’entre elle pose un regard insistant sur Tom !!! De quoi décerner la palme Number 1 à la Croatie en matière de jolies filles !!

Mais, trêve de plaisanterie, il faut rejoindre le pied-à-terre que les garçons louent sur l’île. Car il n’y aura plus de ferry pour ce soir. Malheureusement, il semble que les garçons se soient fait légèrement arnaqués : pas de clés à l’emplacement où elles devraient se trouver. Et, pour parfaire le tout, il se met à pleuvoir comme « vache qui pisse ». Bien qu’ils appellent à plusieurs reprises le propriétaire, ils n’obtiennent pas de réponse. Mais, soudain, une voiture débarque et le conducteur les invite à monter. Sans savoir exactement ce qu’il en est, les trois jeunes garçons acceptent cette surprenante invitation, tout d’abord pensant que le chauffeur est envoyé par le propriétaire de leur location.

Mais, très vite, ils s’aperçoivent que tout ceci n’est qu’une invitation spéciale, de l’homme riche qui les accueille dans sa superbe villa : Victor Sirin …. Il semble que le séjour de vacances du fils du procureur va être quelque peu prolongé…

Le point sur la BD :

Très habilement, Jordan Mechner nous impose son scénario tentaculaire qui prend des airs de piège d’araignée !!! Le lecteur passe d’un environnement à un autre très rapidement, ce qui rend le récit particulièrement dynamique et la lecture motivante !! Le protagoniste principal se joue de nous, comme de ses proies et les rebondissements sont nombreux. En parallèle, on a toujours un petit point noir dans l’environnement du chasseur, qui, on l’espère, va mettre un certain temps à confirmer ses soupçons !!

Également, dans ce jeu d’échecs gigantesque, la « sensibilité » du personnage principal est mise à l’épreuve. Car il est clair qu’il ne souhaite pas faire tomber la reine et les rois, en entraînant leur cavalier. Et plus particulièrement une cavalière qu’il connaît déjà. Un tome 2 de Monte-Cristo particulièrement efficace, et périlleux, que les graphismes de Mario Alberti et les couleurs de Claudia Palescandolo mettent en beauté sur ce grand format BD aux Éditions Glénat.

La conclusion :

Comme le célèbre personnage de Dumas, le protagoniste principal de Monte Cristo tisse sa toile pour mieux faire payer ceux qui l’ont mis à terre. Un second tome où se dessine peu à peu, la complexité d’une société américaine aux travers pas toujours très honnête. Complots, jeux financiers, les grands requins ciblés ont tout pour déplaire. Et le troisième tome, Comix Buro chez Glénat, risque d’être explosif, pour ce personnage déchiré, prêt à tout pour se venger tout en gardant son intégrité morale !!!!! Passionnant !