Moumoute et la boîte aux trésors est un roman jeunesse, de la collection Moucheron, des éditions L’école des loisirs, paru en avril 2023. Un petit livre, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans, d’Inbar Heller Algazi, pleine de tendresse et présentant une amitié naissante.

Comme chaque année, Moumoute, un petit ours, passe ses vacances chez mamie, dans les montagnes. L’ours tient dans ses mains une boîte à biscuits. La boîte est vide, c’est un cadeau de mamie. Elle va devenir sa boîte à trésors. Cependant, Moumoute se demande où il va trouver des trésors. Mais mamie lui dit souvent que l’endroit le plus rempli de trésors, au monde, c’est la forêt ! Alors, Moumoute s’en va vers la forêt. En chemin, il voit des traces. Il se dit qu’un loup est peut-être passé par-là. Mais, malheureusement, il ne peut pas mettre les traces dans sa boîte.

Le récit est assez simple, proposant de retrouver une partie de l’enfance, avec cette boîte à trésors. Une petite boîte, pour mettre des objets incroyables, de petites trouvailles, que tous les enfants ont pu faire. Le roman présente aussi la naissance d’une amitié, entre un petit ours et des insectes touchants. Ces petites bêtes vont venir en aide à l’ourson, une rencontre touchante et belle. Le récit est plaisant, adapté aux jeunes lecteurs, dans lequel ils pourront se reconnaître. C’est doux, posé, et assez intrigant, avec un peu de mystère, autour de ces trésors à trouver et à collectionner. Quelques illustrations, en couleurs, viennent compléter le roman, offrant ainsi une dynamique à la lecture.

Moumoute et la boîte aux trésors est un tendre roman jeunesse, des éditions L’école des loisirs. Une histoire simple et douce, présentant une belle rencontre et une amitié naissante surprenante, entre un petit ours un peu perdu et des insectes de la forêt…

