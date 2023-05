Un vin, un viticulteur béarnais : Domaine Lapeyre Guilhemas

Le vin, ses viticulteurs sont un des trésors du Sud-Ouest. Aux confins des Landes et du Pays Basque, se trouve le Béarn, une région viticole réputée pour la qualité de ses vins. Parmi les producteurs les plus passionnés Pascal Lapeyre, propriétaire du Domaine Lapeyre et Guilhemas nous accueille avec gentillesse, écoute et sa passion .



Le Domaine Lapeyre et Guilhemas est exploité de père en fils depuis 1909, sur les coteaux de Salies de Béarn, berceau de l’appellation AOC BEARN. Pascal Lapeyre, la 4ème génération de la famille, est un homme dynamique, passionné par son terroir et son vin.

Un peu d’histoire

L’histoire du Domaine Lapeyre et Guilhemas a plus de 100 ans. Tout a commencé au début du siècle avec Émile LACAU, l’arrière-grand-père de Pascal, le vigneron actuel à la tête du Domaine. Émile a décidé d’abandonner la pépinière renommée de son père pour fonder sa propre entreprise et réaliser son rêve : cultiver la vigne et produire des vins de qualité sur les coteaux du Guilhemas.

En 1935, Casimir LAPEYRE, son gendre, a pris la relève et a transmis le flambeau en 1959 à ses fils Jean et René. Ces derniers ont agrandi le domaine avec de nouvelles plantations et modernisé les installations existantes, perpétuant ainsi la renommée de la maison. Le savoir-faire et la passion pour le vin ont été transmis de génération en génération, pour arriver aujourd’hui entre les mains de Pascal Lapeyre, qui a su donner un nouveau souffle à l’exploitation.

Un terroir unique

L’exposition exceptionnelle en amphithéâtre plein Sud face aux Pyrénées, alliée à une situation climatique particulière, permet au vignoble de produire des vins qui se caractérisent par leur caractère et leur typicité. Le sol argilo-calcaire, sur lequel le vignoble s’épanouit depuis plus d’un siècle, ajoute à la complexité des saveurs.



L’AOC BEARN est une petite appellation d’environ 150 hectares, située dans les Pyrénées Atlantiques. Cette région bénéficie d’un microclimat exceptionnel, grâce à sa situation géographique idéale à mi-chemin entre l’océan Atlantique et les Pyrénées. Cette exposition géographique fait du Domaine Lapeyre et Guilhemas un bijou viticole du Sud-Ouest.

Un homme, une passion

Le travail minutieux de Pascal Lapeyre se reflète dans la qualité de ses vins. Les vins produits dans le Domaine Lapeyre et Guilhemas sont réputés pour leur finesse, leur équilibre et leur complexité aromatique. Les vins rouges, issus principalement du cépage tannat, sont caractérisés par des tanins fermes et une belle couleur pourpre. Les vins blancs, principalement produits à partir du cépage petit manseng, sont frais et fruités, avec des notes d’agrumes et de miel.



Le chai

L’ élevage en fûts de chêne apporte une touche supplémentaire de complexité et de saveurs boisées aux vins rouges, qui se marient parfaitement avec les notes fruitées et épicées propres aux cépages du Sud-Ouest.

Les vins blancs, quant à eux, sont élevés dans des cuves inox afin de préserver leur fraîcheur et leur caractère fruité. Cette méthode d’élevage permet de développer des arômes subtils de fruits exotiques et d’agrumes, tout en préservant la vivacité et la fraîcheur des vins blancs.

Le Domaine Lapeyre et Guilhemas produit une large gamme de vins AOC Béarn rouges, blancs et rosés ainsi que des vins de Pays des Pyrénées Atlantiques, tous marqués par la passion et le savoir-faire de la famille Lapeyre depuis plus de 100 ans. Les vins sont distribués en France et à l’étranger, et régulièrement primés lors de concours viticoles.

Si vous êtes amateur de vin ou simplement curieux de découvrir les vins du Pays Béarnais, une visite du Domaine Lapeyre et Guilhemas est incontournable. Pascal Lapeyre se fera un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir son terroir, son savoir-faire et ses vins exceptionnels, le tout avec passion et gentillesse.

Domaine Lapeyre et Guilhemas :

52 Av. des Pyrénées, 64270 Salies-de-Béarn

05 59 38 10 02

https://www.domaine-lapeyre-guilhemas.fr/

Ouvert toute l’année de 8 heures 30 à 12 heures et 14 heures à 19 heures