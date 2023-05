B.R.I sur Canal + : interview de Theo Christine et Wael Sersoub

Lundi soir, Canal + diffusera les deux prochains épisodes de “B.R.I”, sa nouvelle création originale. Le mois dernier, le festival Canneseries avait présenté en avant-première les deux premiers épisodes de cette série coup de poing qui plonge les téléspectateurs au coeur de la brigade de recherche et d’intervention de Versailles. C’est sur une terrasse de l’hôtel Marriott que nous avons rencontré les interprètes de Socrate et Julien, deux jeunes flics de la B.R.I. Théo Christine qui a été un formidable Joey Starr pour Audrey Estrougo dans “Suprêmes” incarne Socrate, la nouvelle recrue de la brigade, venu des stups. Dans les premiers épisodes, il apparaît efficace et très sûr de lui, contrairement à Julien (Wael Sersoub) que l’on devine plus effacé. Dans la série, les deux hommes forment un binôme. C’est donc très logiquement ensemble que nous les avons interviewés. En toute décontraction, ils ont répondu à nos questions sur leurs personnages.

France Net Infos : Théo, ce n’est pas la première fois que vous êtes à Cannes. Vous avez monté les marches avec toute l’équipe de “Suprêmes” en 2021…

Théo Christine : C’était extraordinaire ! C’était vraiment la cerise sur le gâteau de toutes ces aventures qu’on a vécues pour mener à bien ce projet. La montée des marches était géniale. Cut Killer mixait…On est tous devenus amis dans le casting. On a donc eu la chance de vivre ce festival de Cannes entre copains. J’ai renouvelé l’expérience avec “B.R.I”. On s’est tous très bien entendus et on est devenus amis dans la vie. C’est un pur plaisir de partager ces moments avec des gens qu’on aime !

France Net Infos : Dans “B.R.I”, vous interprétez Socrate, la nouvelle recrue de la brigade…

Théo Christine : Il est présenté au début comme la recrue de Patrick mais on se rend compte petit à petit qu’ils ne se connaissaient pas. On sait qu’il a eu de très bons résultats et qu’il fait très bien son travail mais au fur et à mesure des épisodes, on va comprendre qu’il est aussi dans une sorte de mission personnelle et qu’il utilise la B.R.I pour parvenir à ses fins.

France Net Infos : Qu’est-ce qui vous a plu dans ce personnage ?

Théo Christine : Déjà le fait qu’il ait un peu cette double casquette. Au début, on se demande s’il est vraiment patriotique ou s’il ne fait pas des coups de son côté. Un peu comme Patrick, c’est un personnage qui marche sur ce fil entre la voyoucratie et le boulot de policier. La commissaire Ferracci dit de lui au début qu’il s’est intégré à la rue. Mentalement et socialement il est très fort ; il arrive à manipuler des gens. Il a pas mal d’indics.

France Net Infos : Socrate est très différent de Julien. Wael, comment le présenteriez-vous ?

Wael Sersoub : Julien, c’est un bon soldat, à qui on n’a jamais rien demandé de plus que ce qu’il sait faire, c’est-à-dire le maniement d’armes, la progression en milieu hostile. Il n’a pas à s’occuper de la paperasse dans les bureaux. On sait qu’il n’a pas la compétence pour faire ça. Saïd, le nouveau chef qui arrive, lui rappelle bien que la B.R.I, c’est à la fois l’intervention mais c’est aussi la recherche. Il faut donc qu’il fasse des efforts de ce côté-là. C’est pour cette raison qu’on lui met Socrate dans les pattes. Il va m’apprendre les bases.

France Net Infos : Au début, Socrate n’est pas très sympa avec Julien…

Théo Christine : Oui, il lui parle sèchement au début parce qu’il a eu un accueil un peu froid de la part de Julien. Socrate a une maturité que Julien n’a pas forcément.

Wael Sersoub : Julien a un manque d’assurance qui va s’estomper au fil des épisodes. Avec Patrick, il était rassuré, dans sa zone de confort.

France Net Infos : Ce qui frappe en voyant la série, c’est que les policiers de cette brigade sont ordinaires et peuvent se fondre dans la foule…

Théo Christine : Oui, Jérémie Guez avait ce désir d’avoir des acteurs plutôt jeunes, même parfois plus jeunes que les opérateurs de la B.R.I. Il voulait que les gens de nos âges puissent s’identifier.

France Net Infos : Vos rôles sont très physiques. Ils ont nécessité une grande préparation en amont ?

Wael Sersoub : Chacun s’est entraîné de son côté. Et puis, Jérémie Guez (le réalisateur) nous a confié à des mecs de la B.R.I qui étaient vraiment très disponibles et toujours généreux avec nous. Ils répondaient à chacune de nos questions. Il fallait qu’on soit crédibles. Un geste technique qui n’est pas bon peut nous trahir et avoir des conséquences pour les autres.

Théo Christine : Dans plusieurs scènes où on se déplace en colonnes à plusieurs unités, il y a de vrais opérateurs de la B.R.I. On était au milieu d’eux. On n’avait donc pas le droit de faire n’importe quoi ! Ils font un super travail et sont prêts à sacrifier leur vie. J’ai trouvé que c’était important de leur rendre hommage en faisant ça bien.

France Net Infos : Aviez-vous en tête certaines séries ou certains films en préparant “B.R.I” ?

Wael Sersoub : Jérémie Guez nous avait parlé de “Collateral” de Michael Mann parce qu’il y a beaucoup de scènes d’action et de gestes très techniques. Pour “B.R.I”, il fallait que tout soit répété pour que ce soit crédible. C’était comme une sorte de chorégraphie.

France Net Infos : Wael, vous aviez déjà tourné avec Jérémie Guez. Qu’est-ce qui fait sa particularité ?

Wael Sersoub : Il dirige les acteurs de manière efficace. Il sait ce qu’il veut et ne laisse rien au hasard. Il est sûr de lui et donc on lui fait entièrement confiance. Avec lui, les acteurs ont un gain de temps et d’énergie vraiment précieux ! Il peut quand même laisser une certaine place à l’improvisation mais avec les directives qu’il nous a données. Ce qui est agréable, c’est qu’il fait confiance à ses acteurs. Il n’y a pas d’ego chez lui.

France Net Infos : Quels sont vos projets après “B.R.I” ?

Théo Christine : Je viens de tourner un film d’horreur, “Vermines”. C’est le premier film du réalisateur Sébastien Vanicek. Je vais bientôt tourner dans un autre premier film, “Ollie” d’Antoine Besse. C’est l’histoire entre un petit de douze ans et un homme qui fait du skate. C’est pour ça que j’ai la barbe en ce moment !

Wael Sersoub : Je suis en train de tourner dans un film coréen, adapté d’un livre. On a tourné à Budapest pour les décors bruxellois et en Corée du Sud pour représenter la Corée du Nord. J’interprète un malfrat francophone. Ce sera un film d’action et d’amour.