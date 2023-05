Hans Zimmer, le compositeur de musiques de films de renommée mondiale, à qui l’on doit notamment la musique de « Gladiator » de Ridley Scott avec Russell Crowe et Joaquin Phoenix, sera à Nice, au Palais Nikaïa, avec son groupe et son orchestre pour le “Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023”. Sa tournée, qui a remporté un grand succès à travers l’Europe l’année dernière, se poursuit pour notre plus grand plaisir. Hans Zimmer jouera ses meilleures compositions tirées de nombreux chefs-d’œuvre, des morceaux plus récents ainsi que des œuvres rarement jouées en live.

Les adjectifs qualificatifs ne manquent pas pour définir la musique de Hans Zimmer : puissante, dramatique, majestueuse, émouvante. Samedi 6 mai, le public du Palais Nikaïa de Nice vibrera en entendant l’orchestre dirigé par le célèbre compositeur, qui a créé certaines des bandes originales les plus emblématiques de notre époque . Il a remporté deux Oscars, trois Golden Globes, quatre Grammy awards et bien d’autres prix prestigieux. Il a composé récemment la musique de « Top Gun : Maverick » avec Tom Cruise, qui figure parmi les films qui ont eu le plus de succès au cinéma l’année dernière.

Hans Zimmer Live au Palais Nikaïa de Nice samedi 6 mai à 20h.

Tarifs (frais de loc. inclus): Carré Or: 173€ – Cat. 1: 140€ – Cat. 2: 107€ – Cat. 3: 74€.