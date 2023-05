No Finish Line Nice : la course caritative aura lieu du 10 au 14 mai

Que va-t-il se passer sur le quai des Etats-Unis du mercredi 10 au dimanche 14 mai ? C’est là qu’aura lieu la 5e édition de la No Finish Line. Le principe de cet événement sportif et caritatif est très simple : il suffit de courir, ou même tout simplement de marcher. Tout le monde peut y participer, pas la peine d’être un champion ou un féru de courses à pied ou de randonnées. Seuls les kilomètres parcourus vont compter !

Objectif de cette année : 65 000 kilomètres !

Les éditions précédentes avaient remporté un grand succès. Cette année, les organisateurs espèrent réunir 5000 participants pour qu’ils parcourent 65000 kilomètres.

Les kilomètres sont comptés grâce à une puce magnétique qui est remise à chaque participant au moment de son inscription. Un kilomètre vaut un euro de don. Le parcours, formant une boucle de près d’un kilomètre, est accessible du 10 mai à partir de 14h jusqu’au 14 mai 16h, 24h sur 24. Les coureurs sont donc libres de participer à la No Finish Line, quand ils le souhaitent, à leur rythme. La somme récoltée permettra de financer de nombreux projets en faveur d’enfants défavorisés ou malades de la Côte d’Azur.

Les cinémas Pathé soutiennent la No Finish Line

Savanna Samokine, directeur des cinémas Pathé de Nice, et son équipe ont souhaité soutenir la No Finih Line en lui offrant une belle visibilité. En effet, trois teasers annonçant l’événement réalisés par trois vidéastes sont diffusés avant chaque séance, dans toutes les salles des cinémas Pathé de Nice ( Gare du Sud, Masséna et Lingostière).

Inscriptions en ligne et sur place

Pour participer à la No Finish Line, il suffit de s’inscrire sur internet, jusqu’au 8 mai. Il sera également possible de s’inscrire directement sur place, à partir du 10 mai, dès 14h. Les tarifs vont de 16 à 25 euros. A noter que les animaux de compagnie sont acceptés.

Rendez-vous du 10 au 14 mai sur le quai des Etats-Unis !