Une vraie surprise, publiée initialement en trois tomes, produite par Shin Yamamoto, également auteur de Monster Hunter Flash, Senior ,Twelve Demon Kings…

Ici, pour 6 ​G​ame, il mélange des faits réels de société japonaise. Comme la crise économique frappant les ménages en cette année 2021, et impactant la vie de ses deux personnages principaux de façon dramatique. Une économie nippone en pleine stagnation, qui accentue l’attachement à l’histoire de ses personnages, et de leur situation bien réelle.

Également, l’avancement des projets virtuels, comme le fait avéré que la vie japonaise dépend peu à peu des réseaux. Et de la monétisation de tout à travers tous ces « jeux » connectés, ou ces réseaux !!!!

Shin Yamamoto se sert de cette évolution technologique pour imaginer un monde comme une série d’algorithme. Son 6​ G​ame, pouvant alors impacter ses personnages, mais leur permettant de gagner des combats contre des créatures fantastiques étranges.

La conclusion :

Un premier tome palpitant et touchant, où l’on ressent véritablement le désarroi d’une population aux abois, et l’excitation d’un jeu « placebo » cachant probablement quelque chose d’assez glauque !!! Le fait que le récit de 6 Game soit implanté dans un Japon bien réel, permet au lecteur de « compatir » à la vie des personnages et de ceux qu’ils rencontrent. On est plongé dans cet univers à la fois terriblement réel et fantastiquement technologique !!!

Une belle entrée en matière, aux Éditions Glénat manga, qui donne envie de connaître et comprendre le devenir des deux frères, et les secrets de cette application pas très catho !!!!!