Tandis que Kaname et Kanade, tentent leur chance dans le « 6 Game », Toko commence à faiblir. Cette application, censée les sortir de la misère, est un cercle vicieux. L’équipe a besoin de survivre, d’argent pour manger, mais, à chaque nouvelle confrontation, leur crédit grandit à vue d’œil. Asahina prend alors une « bonne » résolution : travailler en équipe afin de looser les termes de ce jeu.

Dernier tome de cette trilogie d’anticipation, où les révélations sur les Mondes du jeu tiennent de l’universalité et de la société !!!

Disponible le 8 octobre 23 aux Éditions Glénat Manga . (+14)

Le décor :

Jeu ou réalité ?!! En plein combat avec un des « monstres », Kanade se questionne sur le réel but de cette application. Mais, pas trop le temps de tergiverser, Kaname est sévèrement atteint et commence à disparaître comme s’il n’était qu’un programme. Et le monde qui les entoure s’effrite. Mais le plus jeune frère parvient à « déjouer » cet effacement en changeant les « règles » du jeu, et en demandant une modification de contrat !!!

Une mise à jour qui leur vaut une nouvelle augmentation de leur dette. C’est à n’en plus finir. Dire qu’ils sont tombés dans cette application afin de subvenir à leurs besoins lorsqu’ils ont tous perdu. C’est loin d’être l’aubaine qu’ils attendaient. Plus les jours passent, plus les combats sont rudes. Et plus ils doivent d’argent.

Il faut se résoudre à la solution proposée par Madame Asahina. Travailler en équipe avec Toko, et le vieux s’il le souhaite, afin d’obtenir une stratégie de combat plus efficace. Et que l’application rassemble chaque compte.

Une bonne idée en soi, sauf que Yoko commence à fatiguer. Avec sa mère à l’hôpital qui n’en a plus pour très longtemps, elle est très affaiblie : émotionnellement et physiquement…

Il faut trouver un moyen d’en finir. Et personne ne s’attend à découvrir le véritable but de cette application…

Le point sur le manga

Si tu as raté ls deux premiers tomes, clique dessus : TOME 1 TOME 2

Une clôture de trilogie avec réflexion universelle !!! Shin Yamamoto définit une intelligente critique du système et de la société avec son « 6 Game » aux Éditions Glénat Manga.

D’un shonen aux nombreux combats, dont le sujet principal est les humains désespérés, ayant tout perdu, et l’accessibilité à l’argent pour survivre. La cohésion de groupe et l’entraide amicale. On passe à une révélation troublante de réalité et extrêmement humaine pour ce tome final.

On continue à switcher entre fiction, avec ses mondes où action et mystères s’entremêlent. Avec des planches toujours aussi dynamiques, aériennes et d’une finesse graphique agréable. À la réalité de ses protagonistes toujours en mode survie, qui tente tant bien que mal de s’entraider pour ne pas se « perdre » dans l’inhumanité !!! La conclusion s’avère bluffante de vérités.

La conclusion :

On accède enfin au véritable enjeu de cette application, avec beaucoup de stupéfaction, et une réelle réflexion sur la société. 6 Game aux Éditions Glénat Manga, nous méduse totalement dans ce dernier tome, où l’amitié, l’entraide et l’unité font leur preuve contre un monde matérialiste, individualiste et surtout, marchand grâce à l’avènement et les débordements des technologies !!!

Une trilogie dont le symbolisme fort et contemporain, vous donnera de quoi alimenter votre cervelle !!!