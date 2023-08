6 Game tome 2/3 – Éditions Glénat Manga

Partagez





Grâce à l’application, 6 Game, Kanade et Kaname se sont liés avec d’autres joueurs pour parvenir à gagner contre les créatures du « Monde ». Mais, plus ils avancent dans le game, plus les règles du jeu leur semblent particulièrement étranges…

Second tome de ce shonen intrigant, mêlant fantastique, science fiction, et réflexion sur la société japonaise.

Disponible le 23 Août 23 aux Éditions Glénat Manga. (+14)

Le décor :

Si vous avez raté le début , c’est par là : TOME 1

Lors du dernier combat, beaucoup de dégâts ont été faits. Aussi, l’application 6 game est programmée pour gagner de l’argent. Mais aussi pour en perdre lorsque des dégâts sont faits !!! Même si Kanade a pu s’inscrire au lycée, il ne sait toujours pas comment il va rembourser son débit. Et ce, avant son « échéance ».

Surtout que les deux frères n’ont qu’un téléphone pour deux, et que Kaname est bien décidé à trouver un travail. Enfin, c’est ce qu’il prétend.

Pendant de ce temps, dans une salle des professeurs, une femme s’est assoupie. Elle rêve du temps où elle était petite et que son père la prédestinait à être enseignante. Mais, aujourd’hui, elle se réveille la bave aux lèvres devant les autres professeurs médusés. Il faut dire que sa nuit était longue. Ichika prend donc le chemin de son appart, sur lequel sa mère l’informe que son père se présente aux Élections Municipales.

Mais celle-ci pense être trop occupée. La professeure se branche sur 6 game, et son apparence change complètement… Elle devient un des boss du jeu, celui qui a entraîné les points négatifs de Kanade…

Le point sur le manga :

On enchaîne dans ce second tome de 6 game, une nouvelle rencontre et des avis divergents entre les protagonistes. Shin Yamamoto pousse la barre un peu plus haut après nous avoir imprégné de son ambiance entre réalité et désarroi des populations japonaises. D’ailleurs, un nouveau protagoniste entre en jeu à cause de sa situation. Le quadra classique au bord du licenciement, qui ne peut plus assumer sa famille et craint la séparation. On en apprend un peu plus sur le passé dramatique de Toko. Mais également, on découvre que les joueurs ne sont pas les seuls choisis dans cet univers. Quoi qu’il en soit, l’épée de Damoclès est sur chacune des têtes !!!

On pourrait croire à un récit classique surfant sur la vague « Alice in borderland » ou « Squid game ». Mais les pages finales orientent le récit bien plus étrangement. Le troisième et dernier tome de ce shonen aux Éditions Glénat Manga va probablement trancher, comme une guillotine, tout ce que l’on croyait savoir sur cette application !! (traduction par Éléonore Mahmoudian)

La conclusion :

Le lecteur comprend peu à peu qu’il a été mal orienté ! Et tant mieux… Ce second tome de 6 game aux Éditions Glénat Manga est particulièrement intrigant quand à la tournure des événements. On ne peut s’empêcher de s’attacher aux personnages tellement singuliers, avec les descriptions de leur passé et leurs efforts pour se sortir des carcans sociaux.

Allez, plus qu’un tome avant le dénouement de ce shonen, et on saura tout !!!!