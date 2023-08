Contes culottés – Un livre hilarant à mettre entre les mains de nos bambins !

« Contes culottés » fait partie des livres jeunesse les plus drôles que nous avons eus entre les mains cette année. Caroline Barber et Elo nous invitent dans le monde soi-disant féerique des contes de fées en nous les présentant via une énigme et des illustrations de culottes, cuissards et autres caleçons… Les enfants vont se régaler !

Un livre qui vaut le détour

« Contes culottés » est un livre que les enfants vont aimer manipuler encore et encore. Publié dans un format cartonné assez épais, les plus petits pourront s’y mettre également… Et ils auront même l’autorisation de voir des culottes à gogo ! Plus sérieusement, les autrices proposent aux enfants de découvrir les contes classiques de façon humoristique. Ils n’auront qu’à lire une énigme sur une page et découvrir à quel conte elle appartient sous le volet à soulever. Et croyez-nous sur parole, cela promet de bons moments de rigolade !

Le livre « Contes culottés » est à découvrir aux Éditions Les 400 coups.

Contes culottés – Et si on jouait au jeu des énigmes ?

Nous avons particulièrement aimé la plume de Caroline Barber qui nous offre des énigmes plus drôles les unes que les autres. Sans trop en révéler, les enfants devront deviner qui se cache derrière la culotte qu’ils observent via une énigme personnalisée. Par exemple, Cendrillon raconte aux enfants qu’elle n’a pas seulement perdu « un soulier » mais bel et bien sa culotte lorsque le prince l’a trop fait danser. La Belle au bois dormant elle, n’a presque pas changé… FAUX ! En réalité, elle a décidé de changer de style de culotte, car à cause d’attendre désespérément le prince charmant la sienne était démodée. Enfin, l’énigme sur le conte Hansel et Gretel en dit long sur la folie des auteures. Les deux héros, fans de pain d’épices, invitent le lecteur à renifler leur slip, promis « il ne sent pas les chips ».

Des illustrations modernes et colorées

Nous avons adoré les illustrations de Elo qui sont en total accord avec l’idée initiale du livre : réinterpréter de façon folle les contes classiques. Elles sont modernes, bien loin des décors idylliques que nous avons l’habitude de voir habituellement. Les personnages ont tous des têtes étranges, à mourir de rire. Les culottes sont plus belles les unes que les autres, les enfants seront contents de les observer dans le moindre détail. Et les couleurs vives sont plus qu’au rendez-vous. Elles apportent du pep’s et rythment encore plus l’histoire.

Et le loup dans tout ça ?

Le loup est bel et bien présent les amis ! Et ce, pour chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Les enfants découvriront une double page de couleur rouge vif (petit clin d’œil au capuchon du Petit Chaperon Rouge) sur laquelle il prend plaisir à parler de lui. Quelque peu prétentieux ce loup… Une chose est sûre, il prend beaucoup de plaisir à changer de « calfouette », de « silipou », de « slibard », de « boxeur » ou encore de « cache fri-fri » chaque jour !

« Contes culottés » est un livre qui se lit en famille. Il promet de bons moments de rigolade. Et aussi quelques mots de vocabulaire familiers… Oups !