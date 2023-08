Filtre d’amour : un thriller pas comme les autres, signé Pascal Martin

Premièrement, Filtre d’amour est une nouveauté à découvrir de toute urgence. Cet ouvrage policier est signé Pascal Martin. Grâce à un habile mix de suspense, de rebondissements inattendus et de personnages fort bien développés, ce livre offre une expérience de lecture immersive pour les amateurs de romans d’enquête. Soucieux de présenter un récit qui tient la route et qui sort du lot, l’auteur n’a oublié aucun détail. En brisant royalement les conventions du genre, l’artiste parvient à proposer une intrigue originale et même légèrement subversive, mettant en scène une héroïne atypique et des protagonistes complexes, participant à la diversité. En effet, Sybille est un véritable atout pour ce roman noir à la fois sexy et mystérieux…

Filtre d’amour raconte l’histoire de Sybille de Berneville.

Une capitaine de police expérimentée et impressionnante. Malgré sa lignée aristocratique, Sybille a toujours été attirée habitée par un sens très aiguisé de la justice. C’est pourquoi elle a réussi à s’imposer dans un milieu que l’on considère avant tout comme très masculin. Malheureusement, sa force remarquable et son indépendance ont eu un impact négatif sur sa vie amoureuse, intimidant souvent ses partenaires potentiels. Parmi eux, certains la fétichisent, cherchant une relation plutôt axée BDSM… Désormais célibataire, elle se concentre sur sa carrière, puisqu’elle excelle dans sa sphère professionnelle.

Lorsqu’elle fait équipe avec Lucien, un nouvel arrivant qui a quitté la marine nationale, Sybille se retrouve impliquée dans une enquête pour le moins choquante. Tout commence par un accident de voiture où la conductrice semble être une voleuse de véhicules, Cynthia Gaillard, est découverte morte.

En creusant son passé criminel, Sybille établit des liens avec Amélie Simonin, codirigeante d’une entreprise spécialisée dans les produits érotiques, le Pistil d’Amour, qui fabrique également des préservatifs. Comme vous pouvez le constater, les femmes occupent des postes de pouvoir dans cette œuvre, ce qui détourne les attentes habituelles des romans policiers traditionnels. Un vent de fraîcheur souffle entre ces pages, où les héroïnes ne sont pas traitées différemment des hommes. Même l’auteur parvient à ne pas les fétichiser, puisqu’il ne les met pas toutes en valeur et ne cherche pas à les sexualiser à tout prix.

Analyse et collecte de données : la police progresse à petits pas

Au fur et à mesure que l’enquête progresse, Sybille et Lucien questionnent les individus impliqués, y compris Kevin, le frère de Cynthia, ainsi qu’Amélie Simonin et son mari Yann. Les interrogatoires révèlent des relations intimes entre certains personnages… Serait-ce là le mobile du meurtre ? Dans leur quête de vérité, Sybille et Lucien visitent la ville de Saint-Clément, à l’Auberge des Ormes, un lieu sans charme. Alors qu’ils attendent l’analyse des données GPS, ils se rendent chez Quentin Terrasson pour obtenir de plus amples informations…

C’est lors d’une excursion dans la forêt d’Aurume qu’ils font une macabre découverte. Les corps des disparus sont retrouvés. Amélie a été empoisonnée tandis que Quentin a été dévoré par des prédateurs après avoir inhalé de la ricine. Les victimes transportaient des sex-toys dans leurs sacs à dos, ouvrant une nouvelle voie d’investigation pour Sybille et Lucien.

Au fil de l’enquête, des révélations sur le château de Berneville, transformé en un gîte libertin, permettent aux lecteurs de lever le voile sur les activités croustillantes qui s’y déroulent.

Des enjeux sur différents fronts…

La famille Berneville, inquiète de perdre le contrôle du domaine, se retrouve au centre des enjeux. Sybille veille également sur sa grand-mère en pleine convalescence, préparant un plan pour protéger le château. Malgré les nombreux rebondissements, l’affaire piétine jusqu’à ce qu’une piste se dessine… Mais pour connaître la suite et la résolution de l’enquête, il faudra vous procurer ce livre policier qu’est Filtre d’amour ! Une perspective nouvelle sur ce genre qui souffre de sérieux clichés. Les lecteurs et lectrices se plaignent souvent de savourer le grand final avant tout le monde, tant certaines intrigues sont recyclées — ce qui n’est pas le cas ici.

Pascal Martin réussit à surprendre les lecteurs en bousculant les conventions habituelles du roman policier. Pas étonnant de noter que l’auteur est aussi le créateur des célèbres murder party françaises “Les mortelles soirées” comptant bon nombre de scénarios. Cette œuvre présente une enquête palpitante et une réflexion intéressante sur le pouvoir, la sexualité et l’amour… Une découverte sur mesure pour les fans de polars originaux.

Site de l’auteur : https://martin-pascal.com/