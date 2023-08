L’Hippopo d’Hippo – Gaël Bordet et Marion Brand

« L’Hippopo d’Hippo » fait partie de ces premières histoires à mettre entre les mains des enfants. Raconté par Gaël Bordet et illustré par Marion Brand, les auteurs embarquent les enfants au cœur d’un univers imaginaire sorti tout droit d’une boule à neige tombée au sol… On vous dit tout !

Et c’est aux Éditions Voce Verso que les enfants pourront découvrir ce très joli roman. Il rejoint la collection des livres jeunesse et plus précisément la collection GINKO. Chaque livre proposé possède trois niveaux de lecture différents. Ils sont facilement identifiables en quatrième de couverture grâce à une, deux ou trois feuilles de Ginko retranscrites.

« L’Hippopo d’Hippo » répond au niveau 3 « Je dévore », soit pour les lecteurs plus expérimentés.

L’Hippopo d’Hippo – Une douce métaphore du bonheur

S’il y avait un mot pour définir l’histoire de « L’Hippopo d’Hippo », ce serait : légèreté. Ce roman quelque peu métaphorique invite les enfants à rejoindre une adorable petite fille nommée Hippolyte, au cœur d’un univers presque enchanteur. Pour quelle raison ? Parce qu’elle va se retrouver en immersion dans un monde où des centaines de flocons de neige virevoltent au-dessus de sa tête. Mais avant cela, elle va s’interroger sur la présence d’un hippopotame dans sa salle de bains. Irréel ! D’où peut-il bien venir ? Et c’est lorsqu’elle voit sa boule à neige brisée au sol qu’elle comprend que l’Hippopo vient de ce monde. Elle participe donc volontiers à passer du temps avec lui et profite de chaque seconde de quiétude. Elle en prend plein les yeux. Puis se laisse guider par ses rêves dans l’espoir de rejoindre l’Afrique, sa terre d’origine.

Notre avis

Ce livre est une merveille. Il est aussi drôle que touchant, quant aux illustrations, elles sont adorables. La narration est bien menée, les enfants auront envie de le lire d’une traite. Nous avons été charmés par l’imagination des auteurs qui proposent un livre assez unique en son genre. L’idée de la boule à neige qui se brise et qui laisse passer tous ces flocons de neige créant ainsi une ambiance unique : bien trouvé ! Et reposant également. Un peu comme une parenthèse.

« L’Hippopo d’Hippo » est un livre adorable à mettre entre les mains des enfants qui commencent à lire. Ils n’auront besoin que de quelques secondes pour rentrer dans l’histoire. Et suivre ces drôles de personnages, la douce et déterminée Hyppolyte et son Hippopo rigolo venu tout droit d’un autre monde.

