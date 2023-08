Parmi les livres jeunesse découverts récemment, il y a la collection « Au bord de la mer – Histoires salées du marchand de sable » racontée et illustrée par Christophe Boncens. L’auteur invite les enfants à comprendre leurs émotions autour de personnages venus du fin fond de l’océan, plus attachants les uns que les autres.

Chanceux, nous avons eu le plaisir de découvrir quatre histoires, à savoir « Le Rouget voit rouge », « La coquille réconfortée », « Le Goéland tracassé » et « L’Huître ne lâche rien ». La bonne nouvelle, c’est qu’il existe d’autres aventures que nous aurons peut-être l’occasion de vous présenter. En attendant, rendez-vous aux Éditions Beluga pour découvrir ces petites merveilles.

Le Rouget voit rouge – Contrôler ses colères

Il n’y a qu’à observer la bouille du rouget pour avoir envie de découvrir ses aventures. Avec sa mine renfrognée, il y a fort à parier qu’il est en colère. Et c’est précisément ce que raconte l’histoire.

En effet, le charmant Rouget ne cesse de faire des colères lorsqu’il joue avec ses amis, notamment lorsqu’il perd la partie. Ceux-ci décident de lui laisser une chance de changer, mais rien n’y fait, il continue d’être mauvais joueur. Et c’est à ce moment-là qu’ils décident de cesser de jouer avec lui. Puis, il fait la rencontre d’une méduse qui lui propose une partie de pétanque avec ses perles. Il accepte volontiers, jusqu’à ce qu’il fasse une énième colère. La méduse lui explique qu’il risque de se retrouver seul s’il continue ainsi, et c’est à ce moment-là qu’il prend la décision de ne plus être mauvais joueur.

Ici, les enfants comprendront que cela ne sert à rien de se mettre en colère. Et qu’à force de se montrer mauvais joueur, ils prennent le risque de se retrouver seuls, sans amis.

La Coquille réconfortée – C’est méchant de se moquer !

Bulle, « La coquille réconfortée », s’installe sur un nouveau rocher, lorsqu’un thon odieux vient lui dire qu’elle n’a rien à faire ici, car elle ne ressemble à RIEN. Il la blesse et elle décide de se refermer, apeurée et triste. C’est alors que le crabe s’approche d’elle et lui dit qu’elle n’est pas insignifiante, bien au contraire. Il retrouve alors ses amis qui également effrayés par le thon, n’osaient pas lui faire face. Tous ensemble, ils décident de l’affronter. Se rendant compte qu’il est seul contre tous, le thon présente ses excuses à la coquille Saint-Jacques qui les accepte volontiers.

Les enfants seront attendris par cette coquille adorable. Ils vont peut-être se reconnaître ayant eux-mêmes vécus quelques humiliations de ce genre à l’école. Ce livre va leur faire comprendre qu’il existe de vrais amis qui sont prêts à prendre notre défense, et que la méchanceté n’apporte rien de bon, si ce n’est le risque de se retrouver seul.

Le Goéland tracassé d’accueillir une petite sœur

C’est sur une île que nous faisons la connaissance de Barbotin, un Goéland absolument adorable. Il apprend qu’il va avoir une petite sœur. Au départ, il est heureux comme tout. Puis, il se rend compte que ses parents lui portent un peu moins d’attention et cela le tracasse. Il décide d’en parler à son papa qui le rassure aussitôt, en lui expliquant qu’il restera toujours leur premier bébé. Rassuré, il accueille sa petite sœur avec une grande joie !

Goéland va faire fondre le jeune lecteur avec sa bouille absolument adorable. Et s’ils sont inquiets d’accueillir un petit frère ou une petite sœur dans la famille par peur qu’on les oublie, ils se rendront compte qu’il y a de la place pour tout le monde.

L’Huître ne lâche rien – Persévérer pour arriver à ses fins

Wakamé est une huître adorable. Elle aimerait se rendre au bal, mais accrochée à son rocher, elle ne peut pas se déplacer. Passent alors plusieurs de ses amis auxquels elle demande de l’aide, mais ils ne s’arrêtent pas et se moquent d’elle. Un Calamar charmé par sa persévérance décide de l’emmener au bal. Ils se mettent alors à danser encore et encore sous les yeux attendris de ses camarades.

Ici, le narrateur met bien en exergue la détermination, la persévérance. Deux qualités qui permettent d’avancer, de suivre ses rêves, d’aller plus loin.

L’originalité de ces petits ouvrages ? L’univers forcément, cette immersion dans la mer qui va amuser les enfants. D’ailleurs, les illustrations sont adorables, elles vont les embarquer directement au cœur de l’histoire. L’auteur a eu envie d’ajouter une petite touche ludique en toute fin de chaque livre. Il propose d’abord de jouer avec les héros autour d’activités amusantes. Puis, il a glissé un tuto pour dessiner chaque personnage de la mer.

La série des petites histoires « Au bord de la mer » va permettre aux enfants de prendre confiance en eux. Ils vont éventuellement se reconnaître dans des situations qu’ils ont pu vivre. Une chose est sûre, ils n’auront aucun mal à s’attacher à chaque personnage, plus adorables les uns que les autres.