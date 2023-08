Sur les traces de l’ours – Ed. L’école des loisirs

Sur les traces de l’ours est un album jeunesse, de Magali Bardos, à paraître fin août 2023, dans la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Une balade en forêt, pour trois enfants qui partent à l’aventure et à la recherche de traces d’animaux…

Une belle journée d’été commençait et tout était calme dans la forêt. C’est alors que l’ours les a entendus. Il est sorti de sa tanière et il n’était pas le seul ! Les animaux avaient été dérangés par un chant. Ils étaient tous intrigués et tentaient de voir ce qui se passait. Trois enfants, à cheval, fredonnaient en chœur, une chanson. Ils cherchaient des animaux. Mais les animaux se sont mis à les suivre, cachés derrière les buissons. Les enfants avançaient sur leur cheval, fredonnaient au cœur de la forêt touffue. A un moment, ils se sont arrêtés et ont mis le pied à terre.

Le récit est surprenant, présentant des animaux de la forêt, qui suivent des enfants, qui sont à leur recherche… Ainsi, l’ours, qui est le narrateur, et ses amis animaux suivent les trois enfants en exploration. Les rencontres, l’exploration, la découverte de la nature sont au cœur de cet album, qui donne envie de partir en balade. Les enfants, avec leur matériel, vont scruter les traces des animaux, entre crottes, empreintes, traces de passages…. Le livre se veut également instructif, décrivant les situations où les enfants explorent et analysent. Les jeunes lecteurs semblent rapidement intrigués par cette nature à explorer, et amuser par ces animaux qui suivent les personnages. Le récit reste adapté et plaisant à lire, sensibilisant les enfants à l’environnement. Le dessin est plaisant, le trait simple, avec des personnages expressifs.

Sur les traces de l’ours est un album de la collection Pastel, des éditions L’école des loisirs. Un livre entre histoire et documentaire, qui vient présenter des enfants, au cœur de la forêt touffue, qui cherchent les traces des animaux, qui les suivent !

