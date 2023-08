Casio – Équipez-vous des meilleures calculatrices pour la rentrée

La calculatrice fait partie des indispensables de la liste des fournitures à partir du primaire. Casio, expert numéro 1 dans le domaine, propose justement de nombreux modèles adaptés à chaque niveau scolaire. Et comme chaque année, à l’occasion de la rentrée des classes, nous avions envie de vous les présenter, c’est parti !

Casio accompagne nos cours de mathématiques depuis bien des années. Il faut dire que l’expertise de la marque fait toute la différence. Elle a à cœur de proposer des calculatrices fonctionnelles certes, mais surtout adaptées à chaque niveau scolaire. Plus surprenant encore, Casio réussit à proposer de nouvelles calculatrices chaque année. Plus élaborées, au design soigné, soit des indispensables pour tous les élèves quel que soit leur âge.

Et parmi les nouveautés à découvrir sans plus tarder, il y a la FX-92 COLLEGE. Alors oui, elle vous dit forcément quelque chose puisqu’elle existe depuis plus de 30 ans. Casio a eu envie de la rééditer en la modernisant un petit peu. Son look vert et épuré fait la différence et lui apporte une petite touche moderne que l’on adore ! Côté performance, il y a eu aussi quelques nouveautés avec notamment des fonctionnalités plus poussées, intuitives et simplifiées. Cerise sur le gâteau, son petit prix de 18 € seulement.

Une calculatrice pour le lycée et le supérieur

Lorsqu’on arrive au lycée, les exercices de mathématiques sont quelque peu compliqués ! La calculatrice est un support apprécié, on ne va pas se mentir… Casio propose la GRAPH 35+E II qui va être d’un grand secours. Elle va permettre de réaliser toute sorte d’équations, elle possède un menu de programmation Phyton, à savoir un mode examen apprécié des lycéens. Et pour leur faciliter la tâche, Casio propose des mises à jour gratuites de façon à ce qu’ils puissent être à la page des programmes. Celle-ci est proposée au prix de 63 €.

Le supérieur n’est pas en reste puisque Casio propose également une calculatrice avec la programmation Phyton intégrée. Il s’agit du modèle GRAPH 90+E et pour l’avoir eu entre les mains l’année dernière : elle en a dans le ventre ! Les fonctionnalités sont encore plus avancées que la précédente. Son design est superbe, notamment cet écran couleur qui permet une compréhension plus claire, car plus visible. Et que les passionnés de mathématiques se rassurent, elle est plus que complète ! Elle va être d’un grand soutien toute l’année. Elle est proposée au prix de 81 €.

Casio fait partie des indispensables de la rentrée scolaire. Aussi, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel ou directement en GMS pour vous emparer de la calculatrice qui vous conviendra le mieux.