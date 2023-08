Fool Night 5 : Trans-searching aux Éditions Glénat Manga

Partagez





La Terre a plongé dans une obscurité permanente, une « Fool Night » éternelle. Les humains n’ont eu d’autres choix que d’inventer un nouveau procédé, afin de produire l’oxygène. Les plantes ont toutes disparu, mais, grâce aux « condamnés », qui se voient implanter un germe, pour devenir eux-mêmes des arbres, un espoir de « vie » pointe son nez. C’est la Transfloraison…

Ivy ayant disparu, il est l’heure pour Yomiko et Tashiro de remonter le fil de la création même de cette créature. Mais, en fouinant du côté des détracteurs de l’institut de transfloraison, les deux enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise …

Une investigation, bousculée par les manigances des différents organismes, et par l’émergence d’un nouveau parti… Le tout baigné de l’affect torturé des protagonistes.

Seinen disponible le 23 août 23 aux Éditions Glénat Manga.

Le décor :

Si vous aviez raté les épisodes précédents cliquez sur le lien pour en savoir plus : TOMES PRECEDENTS

Douze ans plus tôt…

Un adulte se tient agenouillé devant une gamine. Elle se demande s’ils vont se revoir un jour. En la mettant en garde par rapport à l’obscurité, il lui donne une réponse plutôt positive mais évasive.

Présent, Institut de transfloraison …

Kanaeno s’entraîne sur le mur de grimpe de l’institut, avant de rejoindre le directeur administratif adjoint. Akira est en pleine contemplation devant un aquarium. Grâce à un fin travail génomique, les écailles d’un des poissons, se retrouvent ornées d’un majestueux « imprimé Marrakech » . Et Akira est particulièrement fan et collectionneur de ces étranges transformations qu’il suit au fil des différents designs créé.

Mais, voilà, lors de son achat, a un prix exorbitant, le poisson glisse des mains du vendeur, Kanaeno le rattrape de justesse avec un peu trop d’engouement. Elle écrase la pauvre bête entre ses doigts ….

Malgré ses excuses, elle comprend bien que cette version introuvable et limitée qu’elle vient d’occire, va être compliquée à racheter pour contenter, Akira, en secret. Pour cela, elle demande de l’aide à un de ses collègues de travail qui craque pour elle, en échange d’un rendez vous…

Plus loin, dans le train…

Yomiko écoute avec attention, les nouvelles diffusées sur grand écran. Un nouveau parti est entrain d’émerger. Des opposants à la transfloraison qui semble avoir un certain écho sur les ministres actuels ainsi que sur la population en colère. Les problèmes liés au meurtre d’Ivy ont divisé la population encore plus, et l’Institut de transfloraison est, plus encore, dans la ligne de mire…

Malgré leur divergence, et la situation complexe de Toshiro, Kanaeno, Akira, et Yomiko, continue leur enquête du côté des opposants à la Transfloraison…

Le point sur le manga :

Kasumi Yasuda continue de nous embrouiller dans cette enquête où les opinions changent de camp. Chacun des protagonistes compose avec son passé, qu’on découvre aussi par flash-back au fil du récit. Les sentiments de chacun, et leur ressenti par rapport à toute l’affaire « Ivy », divisent les camps et de nouveaux sentiments apparaissent. On clôture la lecture de ce tome 5 de Fool night par un choix que l’un des protagonistes doit faire pour éviter une tragédie. Ce tome prend aux tripes, car l’auteur nous plonge dans les « secrets » de chacun, leur ressenti profond et on prend part inévitablement à leurs souffrances.

La couv est toujours d’une beauté et d’une originalité propre à Kasumi Yasuda et les Éditions Glénat Manga. Ses illustrations toujours si singulières, d’une finesse incroyable, nous faisant valser entre beauté et horreur biotechnologique.

La conclusion :

Le sixième tome va être pris d’assaut avec la tournure des événements de ce cinquième opus. Un mix de sentiments propres à chaque protagoniste. De l’enquête sur ceux qui ont créé Ivy. Et de cette société dystopique sombre où émergence de nouveaux partis, et manigances se côtoient de près.

Nouveau coup de cœur pour ce Fool night aux Éditions Glénat Manga . Voguant sur différents thèmes de société, avec beaucoup de pertinence et d’originalité.