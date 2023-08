Petite Souris fête son anniversaire – Riikka Jäntti

Publié aux Éditions Cambourakis, « Petite Souris fête son anniversaire » est un livre jeunesse absolument adorable. Riikka Jäntti invite le lecteur à découvrir une nouvelle aventure de leur héros préféré, autour d’une fête d’anniversaire entre copains, que Petite Souris n’est pas prêt d’oublier !

« Petite Souris fête son anniversaire » raconte l’histoire de Petite Souris qui va fêter son anniversaire avec tous ses copains. Pour l’occasion, Maman Souris a mis les petits plats dans les grands. Elle a préparé de délicieux mets et a organisé plusieurs activités ludiques : la pêche à la ligne avec distribution de petits cadeaux, colin-maillard, et même un petit quiz pour un moment de repos. Et si Petite Souris s’amuse, il ne pense qu’à son cadeau d’anniversaire que sa maman compte lui donner le lendemain, le jour J. Surprise, Petite Souris a reçu un téléphone pour l’occasion ! Lorsqu’il le récupère, il ne peut s’empêcher d’y jouer encore, encore et encore, au grand désespoir de sa maman qui s’inquiète. Elle lui propose alors de faire quelques activités à l’extérieur de façon à ce qu’il lâche un peu son téléphone. Et cela fonctionne !

Notre avis

Les aventures de Petite Souris sont toujours délicieuses ! L’univers est doux, Petite Souris est adorable, les enfants vont rapidement s’attacher à lui. La thématique de l’anniversaire avec les copains va plaire aux enfants qui eux-mêmes adorent ce genre d’événements. Ils n’auront aucun mal à se reconnaître et donc à participer à l’histoire. Et ce que nous avons encore plus apprécié, c’est que l’auteure n’hésite pas à faire passer un message important à tous les enfants : n’abusez pas des écrans ! Ils observeront que Petite Souris s’isole, au grand désarroi de sa maman qui s’inquiète de ne plus avoir d’interactions avec lui.

« Petite Souris fête son anniversaire » est un livre à la narration suffisamment riche pour happer les enfants. Les illustrations quant à elles sont superbes, Riikka Jäntti nous embarque dans son univers calme et reposant, un bonheur !

N’hésitez pas à découvrir notre avis sur le livre « Les contes de Petite Souris » qui vaut également le détour !