Une belle programmation pour la nouvelle saison du Théâtre National de Nice

“Une saison sans relâche”. Ce sont les mots écrits sur la couverture du programme de la nouvelle saison du Théâtre National de Nice, qui a été présentée au début du mois de juin. Il suffit de parcourir les pages du livret pour se rendre compte à quel point ces mots sont justes. En effet, pour cette nouvelle saison, Muriel Mayette-Holtz, qui vient d’entamer son second mandat à la tête du TNN, a eu à coeur de proposer à la fois des pièces issues du répertoire classique mais aussi des spectacles d’auteurs contemporains. Dès le mois d’octobre, elle donne donc rendez-vous au public à la salle de La Cuisine, à Nice Ouest, et à la salle des Franciscains, dans le vieux Nice, pour une année théâtrale qui s’annonce particulièrement riche.

Carole Bouquet, Laetitia Casta, Roschdy Zem à la salle de la Cuisine

C’est Carole Bouquet qui avait inauguré la salle de la Cuisine avec Bérénice, dans une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz. Ceux qui n’avaient pas eu la chance de l’applaudir en 2022, pourront se rattraper du 4 au 7 octobre. La semaine suivante, on retrouvera Mathilda May non pas en tant que comédienne, mais en tant que metteur en scène. Dans Make up, elle nous fera pénétrer dans un car-loge maquillage, le temps d’une journée de tournage. Après sa brillante mise en scène de Biographie : un jeu, Frédéric Bélier-Garcia sera de retour au TNN avec sa nouvelle création Sur la côte sud, d’après la pièce du dramaturge et compositeur norvégien Fredrik Brattberg.

En décembre, Christophe Honoré proposera Les Doyens, un spectacle-conférence, “animé par deux professeurs délirants pensant avoir raison sur tout”. Voilà de quoi susciter notre curiosité !

En janvier, Une journée particulière avec Laetitia Casta et Roschdy Zem sera sans aucun doute l’une des pièces les plus attendues de cette saison. Les deux acteurs reprendront sur scène les rôles de Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans le très beau film d’Ettore Scola. Toujours en janvier, nous pourrons découvrir James Brown mettait des bigoudis, une pièce au titre énigmatique écrite et mise en scène par Yasmina Reza.

Muriel Mayette-Holtz présentera sa première mise en scène pour l’opéra. Guru, en coproduction avec l’Opéra de Nice, sera joué à la salle de la Cuisine en Février.

Parmi les pièces classiques proposées dans cette nouvelle saison, il y aura La Dispute et La Fausse suivante de Marivaux ou encore Les Fourberies de Scapin. L’année dernière, la célèbre pièce de Molière mise en scène par Muriel Mayette-Holtz avait remporté un très beau succès. Elle sera de retour du 13 au 16 mars.

Le chorégraphe Angelin Preljocaj créera l’événement en mai. Chaque fois qu’il est venu au TNN, les représentations ont vite affiché complet.

De belles découvertes à la salle des Franciscains

Comme elle le fait depuis son ouverture, la salle des Franciscains proposera des spectacles invitant à la découverte, mêlant de nouveau théâtre classique et théâtre contemporain.

En novembre, Ariane Ascaride, aux côtés de Philippine Pierre-Brossolette, prêtera sa voix aux textes de Gisèle Halimi, avocate engagée et visionnaire.

En décembre, il faudra aller voir Il n’y a pas de Ajar, un monologue écrit par Delphine Horvilleur et remarquablement mis en scène et interprété par Johanna Nizard.

En janvier, le festival Trajectoires, coordonné par le Forum Jacques Prévert de Carros, présentera trois spectacles : Célestez-moi de Stephen Di Tordo, Frida Kahlo, ma réalité de et avec Bénédicte Allard et le tryptique Eva Rami.

Des spectacles sur d’autres scènes

Le 3 octobre, La légende du Saint Buveur de Joseph Roth avec Christophe Malavoy, sera présenté à la scène 55 de Mougins. Octobre sera aussi marqué par une collaboration avec le théâtre Anthéa. La chorégraphe Bitou Dembélé présentera à Antibes Groove, un spectacle créé dans le cadre d’ExtraPôle Sud Production.

Au printemps, les amateurs de magie se donneront rendez-vous à La Cuisine et à la salle des Franciscains pour la deuxième édition du festival. En juin, ce sera aux Arènes de Cimiez qu’il faudra se rendre pour assister aux représentations de la première édition du Festival de tragédies, un événement cher au coeur de Muriel Mayette-Holtz.

Pour plus de renseignements sur la programmation de la saison 2023/2024 :

https://www.tnn.fr