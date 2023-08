Une réédition en grand format pour magnifier cette pure folie sci-fi de Tsutomu Nihei. Biomega Deluxe Tome 2 est l’avant dernier volume d’un seinen à couper le souffle.

Il est temps de retrouver Ion Green, cette jeune fille qui détient en elle, le secret génétique que les deux corporations se disputent. Et Zoichi détermine rapidement l’endroit où ces agresseurs l’ont emmené. LA course contre la montre continue afin que le futur projet engagé ne voie pas le jour ….

Un second tome aussi époustouflant que le premier à découvrir aux Éditions Glénat Manga à partir du 23 Août 23.

Le décor :

Un dispensaire au milieu de nulle part…

Deux émissaires de Microvolt, accompagnés d’une gamine, sont là pour récupérer un enfant. Celui-ci est enfermé dans une cellule, dans un bien piteux état. Mais, lorsque la gamine rentre pour le rejoindre et le touche, quelque chose de grandiose se produit… Et ce n’est pas la seule chose étrange. Dans d’autres locaux, il semble que des expériences génétiques axées sur l’immortalité, soient menées dans le plus grand secret…

Pendant ce temps, Kozlov et Nishu, accompagnés d’une IA, continuent leur recherche de leur côté. Ils doivent retrouver le Professeur Loewe avant la DRF, afin d’obtenir des réponses. Le seul être encore en vie, pour le moment, est le suppléant du professeur. Un échange bref s’engage, avant que la DRF débarque. Et, ne fasse tout tomber à l’eau en utilisant le fameux polymère imagé en phase inversé. C’est la catastrophe. Les protagonistes parviennent à s’extirper du piège, mais ils comprennent vite que ce liquide dangereux a un effet particulier sur les « drones ».

Zoichi, quant à lui, est soigné par Fuyu avant de reprendre sa recherche de Ion.

Les protagonistes sont sur le point de découvrir plusieurs vérités auxquelles ils ne s’attendaient pas. D’abord à propos du virus NS5, mais aussi, sur l’implication de certains dans son arrivée sur Terre il y a des années.

Le point sur le manga :

On est en plein moment de révélations dans ce second tome de Biomega Deluxe. Tsutomu Nihei commence le récit par des actions explosives de la part des protagonistes, et des corporations voulant arriver à leurs fins. Les protagonistes sont confrontés à des affrontements démesurés qui deviennent colossaux grâce au format XL des Éditions Glénat Manga.

Il nous embarque ensuite dans un flot de vérités cachées depuis des siècles, qui tombent un à un grâce aux investigations de nos héros. Le lecteur passe d’un endroit à l’autre de la galaxie pour apprendre l’origine véritable de ce virus ayant transformé les humains en « drônes ». Mais surtout, pour comprendre le véritable but des expériences biotechnologiques menées en secret, depuis des siècles. Le récit se veut futuriste certes, mais dénonciateur des débordements expérimentaux, et de l’acquisition des découvertes par des âmes perverties par le pouvoir.

La conclusion :

Un deuxième volume, aux Éditions Glénat Manga, qu’on avale rapidement tant les tenants et aboutissants du récit sont innovants et passionnants. Biomega Deluxe est un must have, tant les illustrations de cette édition collector, fabuleuses, architecturales, sont un régal pour les yeux. Et que le récit est gargantuesque !!!! Plus qu’un tome pour parfaire notre appétit visuel et scénaristique, devenu pantagruélique avec ce format spécial.