Petite Souris passe un bel été – Riikka Jäntti

« Petite Souris passe un bel été » est un livre jeunesse adorable publié aux Éditions Cambourakis, raconté et illustré par la talentueuse Riikka Jäntti. Les enfants auront le plaisir de retrouver Petite Souris et sa maman profitant des plaisirs qu’offrent les jours d’été, autour de nombreuses activités plus agréables les unes que les autres.

Résumé

Dans « Petite Souris passe un bel été », les enfants vont retrouver Petite Souris en plein cœur de la saison estivale. Bien décidés à profiter de chaque instant, sa maman organise tout un tas d’activités : manger dehors, lire et se détendre. Elle lui propose également d’aller au parc d’attraction, au restaurant, au musée, à la plage, au mini-golf, au marché, et même au cinéma pour profiter d’un peu de fraîcheur. Une chose est sûre, ils ne vont pas s’ennuyer !

Notre avis

« Petite Souris passe un bel été » est un livre qui nous a particulièrement plu pour les messages que l’auteure fait passer. Pour commencer, les enfants seront touchés par Petite Souris qui semble heureux de profiter de chaque instant avec sa maman. Et donc par cette complicité qu’il y a entre eux. Ensuite, ils seront pressés de suivre Petite Souris dans toutes ses aventures. Et il y a fort à parier qu’ils vont demander à leurs parents de faire les mêmes activités que leur héros préféré et on les comprend ! Enfin, nous sommes tombés (encore une fois) sous le charme des illustrations. Elles font certes partie de l’imaginaire de l’auteure, mais elles sont également suffisamment réalistes pour que les enfants puissent se projeter à leur tour.

« Petite Souris passe un bel été » rejoint la collection des aventures de Petite Souris que nous apprécions tout particulièrement chez FranceNetInfos. D’ailleurs, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux autres aventures que nous avons eues le plaisir de vous présenter ICI.