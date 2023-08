“Ne faites confiance à personne” : Un thriller captivant

Imaginez-vous, rentrant paisiblement chez vous après une longue journée, quand soudain, un acte banal et généreux vous catapulte au cœur d’un mystère insoutenable. C’est exactement ce qui arrive à Ellen dans le tout nouveau chef-d’œuvre de T.M Logan, “Ne faites confiance à personne”, paru aux éditions Hugo.

L’aide tendue à une jeune maman en détresse, dans l’espace confiné d’un train en mouvement, se transforme en une chute libre dans le monde du danger et des secrets. La mystérieuse disparition de la mère, le silence pesant du bébé Mia et ce petit mot griffonné – tout se conjugue pour lancer Ellen dans une aventure où le moindre faux pas peut être fatal.

Qui est vraiment Mia? Pourquoi est-elle la clé de cette intrigue? Et surtout, à qui Ellen peut-elle faire confiance alors que chaque ombre, chaque regard pourrait cacher un ennemi potentiel?

Le génie de T.M Logan réside non seulement dans sa capacité à tisser une histoire complexe et captivante, mais aussi dans la manière dont il explore la profondeur psychologique de ses personnages. La détresse, la confusion, la détermination d’Ellen sont palpables à chaque page, rendant chaque chapitre plus addictif que le précédent.

Ne faites réellement confiance à personne, vous seriez surpris (dans le mauvais sens !)

La tension monte crescendo, entre surprises, révélations et retournements inattendus. Les adeptes du genre savent combien il est rare de tomber sur un thriller qui parvient à maintenir le suspense du début à la fin. Et “Ne faites confiance à personne” remplit cette mission à la perfection.

En refermant le livre, c’est un mélange d’admiration pour l’ingéniosité de l’auteur et de mélancolie de quitter cet univers envoûtant qui nous envahit. C’est la marque des grands livres, ceux qui nous marquent et que l’on recommande avec passion à tous ceux qui croisent notre chemin.

Alors, si vous êtes à la recherche d’une montée d’adrénaline littéraire, d’un récit qui vous tiendra éveillé tard dans la nuit, ne cherchez plus : “Ne faites confiance à personne” est le compagnon idéal. Mais attention : une fois ouvert, impossible de le lâcher !

