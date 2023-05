Biomega Deluxe 1 – De la folie aux Éditions Glénat Manga

Une réédition en grand format pour magnifier cette pure folie sci fi de Tsutomu Nihel. Biomega est un seinen conséquent, dont le sujet post apocalyptique porte sur la recherche d’immunité contre un virus.

Des années après la conquête de Mars, une mission est envoyée sur la planète. Mais, tout ce qu’ils trouvent, après qu’un mystérieux virus ait​ envahi la mission, ce sont des ruines, et un seul être vivant !

Une course contre la montre débute entre différentes corporations pour s’approprier le secret de l’immunité naturelle que certains ont développé.

Publiée le 3 Mai 23, cette nouvelle version incroyable vous fera découvrir ce récit dans toute sa splendeur graphique !!!

À retrouver chez Glénat Manga, en 3 volumes seulement.(+14)

Le décor :

3005. Mission spatiale. Mars.

Des hommes en combinaison sont au désarroi devant ce qu’il reste de la colonie originelle envoyée sur Mars. Des ruines à perte de vue… Malgré tout, ils continuent de rechercher ce qui a bien pu se passer pendant toutes ces années. Au loin, dans un couloir, un des hommes repère une survivante !! Pas de masque/pas de combinaison…

Six mois plus tard. Planète Terre

Zoichi, un androïde dépendant de TOA Industries, et sa compagne, une intelligence artificielle intégrée à sa moto, parcourent l’île artificielle 9J0. Ils doivent essayer de retrouver des survivants immunisés, contre le virus qui a ravagé la ville. Car, depuis que le vaisseau revenant de Mars s’est abîmé, et à largué un contaminé dans l’espace, il ne reste que peu de temps avant que la Terre entière le soit aussi.

C’est en parcourant les rues, qu’essayant d’échapper aux « drones », les contaminés, il renverse un être étrange : une jeune fille, dont la jambe cassée commence à se « réparer » seule. Immunisée ? Androïde ?

Pas le temps de déterminer son origine. Zoichi est mis en joue par ce qui ressemble à un ours. La fille se relève et le rejoint, et ils disparaissent dans les couloirs d’un bâtiment, où Zoichi les perd…

Le point sur le manga :

On part dans une exploration spatiale, aux tenants et aboutissants génétiquement incroyables. Bref, tout ce qu’adorent les fans de sci-fi. Par dessus tout, Tsutomu Nihei et son œuvre de 2004 reste de grand classique visionnaire à souhait.

Et cette version Deluxe de Biomega aux Éditions Glénat Manga ravit nos cervelles autant que notre regard. Les graphismes, déjà fabuleux de la VO, deviennent grandioses grâce à ce format XL.

Vous allez « chialer » vos mémés, de voir la beauté sombre de toutes ces illustrations qu’elles soient 2 x pleines pages, ou simplement une. C’est architecturalement « avant-garde » et les gros plans des visages des personnages sont à la fois simples et d’une finesse inégalée !!!

Le scénario fait également son effet. Post apocalyptique certes, vous allez me dire « ouais yen a pleins des stories comme ça » .. et bien non ! Pas celle de Tsutomu Nihei. Il attire dans ces mots, son ambiance toute la froideur de la technologie, de la biologie, de ses excès. Et en même temps, la chaleur des regards, de l’espoir que nous lancent ses protagonistes.

La conclusion :

Vous l’aurez compris depuis le début que j’en jette, BIOMEGA DELUXE promet d’être un collector publié en trilogie. C’est beau, majestueux, graphiquement hors normes, et ce récit intemporel nous ramène toujours à notre futur​ devenir​. On se sent complètement investi dans l’histoire avec ce parallèle avec nos sociétés, leur mode de fonctionnement dès que tout va mal, même si le sujet ici est loin de notre époque.

Bref, un must have total, parfaitement reproduit avec cette édition XL de Glénat Manga, qui colle au sujet en le magnifiant. Plus qu’un coup de cœur !!​ Un tsunami coronal (solaire) !​