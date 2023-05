Babylone – L’évasion

L’évasion est le deuxième tome de la série Babylone, des éditions Le Lombard, paru en avril 2023. Une bande dessinée de Laurent Galandon, Frank Giroud et Philippe Nicloux, qui présente la suite de l’aventure captivante et riche en rebondissements de Max Ferlane.

A Paris, hôtel de Beauvau, au Ministère de l’intérieur, une réunion a lieu. Quatre personnes discutent de l’opération qui était, jusqu’ici, un franc succès. Un homme rappelle que Dieudonné Kalimba a appris que sa fille avait été arrêtée en Malaisie, en possession de drogue. Aussi, il exige sa libération avant d’être exfiltré vers la France. Madame la ministre finit par demander s’ils ont des chances d’obtenir la libération de la fille de Kalimba. Son secrétaire répond que les chances sont faibles. En effet, le gouvernement malaisien est en pleine campagne antidrogue. Du coup, l’arrestation de Memory Kalimba est une belle opportunité pour affirmer son intransigeance à l’égard des trafiquants, comme des consommateurs, et cela quel que soit leur statut social ! Mais la ministre pense que tout se négocie, alors elle en demande le délai…

Le récit est haletant et plein d’action. Il offre également à prendre conscience des atrocités qui gangrènent une grande partie de l’Afrique. Ainsi, l’on suit la suite des aventures de Max Ferlane, meilleur agent de l’agence Babylone, qui se retrouve piégé au Kivu. La bande dessinée offre son lot de rebondissements, entre coup d’état, machination et traquenard. Le récit, quant à lui, est très bien documenté. Il est bien rythmé, offrant une aventure moderne, dénonçant aussi ces conflits meurtriers africains. Les enjeux politiques, économiques et idéologiques sont au cœur de cette mission périlleuse, pour le héros, qui va en faire les frais ! Le dessin est également très moderne, avec un trait fin, plutôt simple, néanmoins bien découpé.

L’évasion est le deuxième tome de la série Babylone, des éditions Le Lombard. Un thriller plein de rebondissements, qui aborde, au travers d’une aventure haletante, le sujet de la politique africaine et ses rapports avec certains pays européens.

