Coucou ! Le printemps – Ed. Usborne

La collection Coucou !, des éditions Usborne, se complète avec le titre Le printemps, paru en avril 2023. Un livre, pour les jeunes lecteurs, ajouré et à volets, d’Anna Milbourne et Stéphanie Fizer Coleman. L’ouvrage propose de découvrir la nature qui s’éveille à la nouvelle saison.

Dès la couverture, un trou incite les enfants à ouvrir le livre et à découvrir ce qui se cache derrière la page. Sur la première page, quelques lignes expliquent qu’après un hiver froid, le temps se radoucit. Ainsi, le soleil fait fondre la neige, le printemps arrive. Des pousses vertes apparaissent, il faut regarder sous la neige, pour savoir ce qu’elles vont devenir. Les enfants sont donc invités à soulever le premier volet pour y découvrir des perces-neiges, premières fleurs blanches du printemps ! A cette saison, tout se met à pousser, des fleurs apparaissent, tant dans les arbres, arbustes que dans les herbes.

Le livre d’éveil interactif invite les enfants à découvrir la saison du printemps. Un documentaire adapté aux jeunes lecteurs, qui captive et intéresse. Les volets à soulever viennent répondre à des questions. Les phrases sont simples et claires. Le livre propose de mieux comprendre les changements qui se produisent au printemps, avec l’éveil de la nature. Les fleurs, les insectes, les animaux sont à retrouver, à travers, des éclosions, des naissances, des couleurs et toute une agitation. Le livre invite à aller plus loin, pour découvrir tout de la nature qui s’éveille, cachant parfois des volets, sous des volets ! Le dessin, jouant avec les trous, est coloré, assez détaillé et travaillé, très plaisant à découvrir pour les enfants.

Le printemps est un nouveau titre de la collection Coucou !, des éditions Usborne. Un livre à volets interactif, qui propose aux enfants, de manière ludique, à observer la nature qui s’éveille, pour y retrouver toutes sortes d’animaux et de plantes.

