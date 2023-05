Nos cœurs figés – Tome 1

Nos cœurs figés est une nouvelle série manga, de la collection Moon Light Manga, des éditions Delcourt Tonkam, paru en avril 2023. Un ouvrage de Yuki Nishina et Nanora, qui présente une romance teintée de fantastique, entre deux adolescents, un lycéen ordinaire et une jeune fille énigmatique.

Un jour, le temps s’est arrêté pour tout le monde, sauf pour lui. Les humains, les oiseaux et même les feuilles mortes, en train de tomber, ne bougeaient plus. Et dans ce monde figé, il a rencontré une fille aux yeux couleur ambre, il semblerait que la jeunesse de Koji soit un peu plus longue que celle des autres… Tout a commencé en cours, où le professeur principal, M. Takamachi, a tapé sur la table. Il réprimandait ses élèves, expliquant qu’ils ne leur restaient plus que deux ans et trois mois. Aussi, il pensait qu’ils n’avaient pas le droit de gaspiller un temps précieux, pour dormir en cours… Le professeur arrêtait, une fois de plus, son cours, pour faire la leçon à ses élèves. Koji en avait marre et comprenait ses camarades qui avaient des difficultés à se concentrer, sur le cours ennuyeux, en ce début d’après-midi.

Le récit est surprenant, présentant, dans un premier temps, un phénomène étrange. En effet, un lycéen se retrouve, tous les jours, une heure à rester seul, à rester éveillé. Une parenthèse temporelle dans laquelle il va rencontrer une jeune fille, elle aussi éveillée ! Débute alors un rendez-vous quotidien, où les deux personnages, vont apprendre à se connaître, s’apprivoiser… Le manga est original et plaisant à lire, avec ces deux personnages rapidement attachants, dans cette parenthèse mystérieuse. Mais l’héroïne, au fur et à mesure de la lecture, s’avère toute aussi étrange et secrète. L’histoire est donc assez captivante, avec cette belle romance, la narration du jeune lycéen, l’aspect science-fiction et la part de mystère qui entoure aussi l’héroïne. Le dessin est très agréable, avec un trait fluide, fin et dynamique.

Nos cœurs figés est une nouvelle série, de la collection Moon Light Manga, des éditions Delcourt Tonkam. Un premier tome captivant, qui offre le début d’une romance, teintée de science-fiction, entre deux adolescents attachants.

